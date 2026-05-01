Savunma sanayinin önemli oyuncularından Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, savunma sanayiinde ihracat stratejilerinden teknoloji dönüşümüne kadar birçok başlıkta gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

CEMAL EMRE KURT - Türkiye’nin artık sadece üretim değil teknoloji geliştiren bir ülke hâline geldiğini söyleyen Aliş “Amerikan pazarı daha çok tabanca alırken Afrika ve Asya makineli tüfek talep ediyor. Her ülkenin ihtiyacı farklı. Biz de geniş ürün gamımız sayesinde bir ordunun ihtiyaç duyabileceği tüm sistemleri sunabiliyoruz. Bu çeşitlilik bize rekabet avantajı sağlıyor” dedi.

Türk savunma sanayinin 20 yılda büyük bir dönüşüm süreci geçirdiğine dikkat çeken Aliş, klasik üretim anlayışının ötesine geçtiklerini belirtti. Aliş “Sadece silah değil, teknoloji şirketiyiz. Hedefimiz Türk mühendisliğini global ölçekte daha güçlü bir konuma taşımak. Robotlar geliştiriyoruz, anti-drone sistemleri üretiyoruz. Kara harekâtlarında robotların rolü artacak” dedi.

Latif Aral Aliş (solda)

80’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye’nin ilk silahlı robotu SARBOT projesiyle Türkiye’nin yerli robot sistemlerini geliştirdiklerini kaydeden Aliş şöyle devam etti: 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürün gamımızı genişletirken kullanıcı güvenini ve uluslararası etkimizi de artırıyoruz. Savunma sanayisinde Türkiye’nin etkisi giderek büyüyor. Bu altyapı sayesinde küresel gelişmeler karşısında güçlü durabiliyoruz. SAHA Expo 2026 kapsamında da yeni uluslararası iş birlikleri gündeme gelecek.

‘SAHA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK SARSILMAZ SİLAHLARI

SARBOT (LA2 Dynamics):

Keşif, gözetleme ve yüksek riskli

görevler için geliştirilen Türkiye’nin

ilk silahlı robotlarından biri.

SAR Drone Killer: İHA tehditlerine

karşı yarı otomatik sistem.

SAR 556 MT: Yüksek performans

sunan yerli hafif makineli tüfek.

SAR9 SP Special:

Özel Kuvvetler için yüksek

hassasiyetli tabanca.

TR Mekatronik 20 mm Top:

TUSAŞ ortaklığıyla geliştirilen

6 namlulu sistem.

