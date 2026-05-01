Orduların ihtiyacına göre silah üretiyorlar! Amerika'ya tabanca, Asya'ya makineli tüfek
Savunma sanayinin önemli oyuncularından Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, savunma sanayiinde ihracat stratejilerinden teknoloji dönüşümüne kadar birçok başlıkta gazetemize değerlendirmelerde bulundu.
- Amerika Birleşik Devletleri daha çok tabanca alırken, Afrika ve Asya makineli tüfek talep ediyor ve Türkiye geniş ürün gamıyla her ülkenin ihtiyacına yönelik sistemler sunuyor.
- Türk savunma sanayii, 20 yılda klasik üretim anlayışının ötesine geçerek teknoloji şirketi kimliğiyle robotlar ve anti-drone sistemleri geliştiriyor.
- Türkiye'nin ilk silahlı robotu SARBOT projesiyle yerli robot sistemleri geliştiriliyor.
- 80'den fazla ülkeye ihracat yapılıyor ve bu durum kullanıcı güvenini ve uluslararası etkiyi artırıyor.
- SAHA Expo 2026 kapsamında yeni uluslararası iş birlikleri hedefleniyor.
- SARBOT (LA2 Dynamics), SAR Drone Killer, SAR 556 MT, SAR9 SP Special ve TR Mekatronik 20 mm Top gibi ürünler öne çıkıyor.
CEMAL EMRE KURT - Türkiye’nin artık sadece üretim değil teknoloji geliştiren bir ülke hâline geldiğini söyleyen Aliş “Amerikan pazarı daha çok tabanca alırken Afrika ve Asya makineli tüfek talep ediyor. Her ülkenin ihtiyacı farklı. Biz de geniş ürün gamımız sayesinde bir ordunun ihtiyaç duyabileceği tüm sistemleri sunabiliyoruz. Bu çeşitlilik bize rekabet avantajı sağlıyor” dedi.
Türk savunma sanayinin 20 yılda büyük bir dönüşüm süreci geçirdiğine dikkat çeken Aliş, klasik üretim anlayışının ötesine geçtiklerini belirtti. Aliş “Sadece silah değil, teknoloji şirketiyiz. Hedefimiz Türk mühendisliğini global ölçekte daha güçlü bir konuma taşımak. Robotlar geliştiriyoruz, anti-drone sistemleri üretiyoruz. Kara harekâtlarında robotların rolü artacak” dedi.
80’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
Türkiye’nin ilk silahlı robotu SARBOT projesiyle Türkiye’nin yerli robot sistemlerini geliştirdiklerini kaydeden Aliş şöyle devam etti: 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürün gamımızı genişletirken kullanıcı güvenini ve uluslararası etkimizi de artırıyoruz. Savunma sanayisinde Türkiye’nin etkisi giderek büyüyor. Bu altyapı sayesinde küresel gelişmeler karşısında güçlü durabiliyoruz. SAHA Expo 2026 kapsamında da yeni uluslararası iş birlikleri gündeme gelecek.
‘SAHA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK SARSILMAZ SİLAHLARI
SARBOT (LA2 Dynamics):
Keşif, gözetleme ve yüksek riskli
görevler için geliştirilen Türkiye’nin
ilk silahlı robotlarından biri.
SAR Drone Killer: İHA tehditlerine
karşı yarı otomatik sistem.
SAR 556 MT: Yüksek performans
sunan yerli hafif makineli tüfek.
SAR9 SP Special:
Özel Kuvvetler için yüksek
hassasiyetli tabanca.
TR Mekatronik 20 mm Top:
TUSAŞ ortaklığıyla geliştirilen
6 namlulu sistem.