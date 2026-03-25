Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençlere yönelik destek paketini duyurdu. Proje kapsamında 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve çeşitli sektörlerde indirim imkânı sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere ekonomik destek sunuyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gençlerin evlilik sürecini kolaylaştırmak amacıyla faizsiz kredi ve özel indirim anlaşmalarının devreye alındığı belirtildi.

Projeye göre, 18-25 yaş aralığındaki gençlere 250 bin TL, 26-29 yaş aralığındaki gençlere ise 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurunuzu, ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresindeki “Başvuru Yap” butonundan kolayca tamamlayabilirsiniz. Başvuru şartları;

• Her iki eşin de 18-29 yaş aralığında olması.

• Resmî nikâha en az 2 ay kala başvuru yapmak.

• Hane gelirinin, asgari ücretin 2,5 katını aşmaması.

