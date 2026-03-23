“İlk Evim” konut kredisi, düşük faiz ve uzun vade seçenekleriyle finansman imkanı sunuyor. Yükselen konut fiyatları ve banka faizleri nedeniyle kendi evine sahip olamayan dar ve orta gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda tarafından çalışmalar yürütülüyor. İşte, İlk evim konut kredisi başvuru şartları, ödeme planı ve son durum...

"İlk Evim” konut kredisi paketi, özellikle ilk kez ev alacak vatandaşlara nefes aldırmayı hedefliyor. 1,20 faiz oranı ve 180 ay vade ile sunulması planlanan kredi, Meclis gündemine taşınmak üzere hazırlık aşamasında ve yasalaşmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor. Uzmanlar, paket sayesinde hem vatandaşların kira ödemekten kurtulacağını hem de inşaat sektörünün hareketleneceğini belirtiyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİNDE SON DURUM NE?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program kapsamında yürüttüğü çalışmalarla “İlk Evim” konut kredisi paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2026’nın ilk yarısında Meclis gündemine gelmesi planlanan kredi paketi, yasal sürecin tamamlanmasının ardından resmi başvurulara açılacak.

Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) 1. Başkan Vekili Mehmet Faruk Bozkurt, konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu. Bozkurt, "İlk evim kredisi özellikle evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşların finansmana erişim projesi. Bu kredi kapsamında özellikle kamu ve anlaşmalı özel bankalarca vatandaşlar krediye erişebilecek. Bu kredi sıfır konutları ve ikinci el konutları kapsamaktadır" dedi.

Kredi vadesinin 15 yıla çıkacağını da anlatan Bozkurt, "Kredi faizi 1,20 olacak ve 180 ay vade olacak. Vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bozkurt, düşük kredi faizinin sektörü canlandıracağına da vurgu yaptı.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi paketi, Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından başvurulara açılacak. Henüz resmi olarak başvuru tarihi açıklanmasa da, 2026 yılının ilk yarısında başvuruların başlaması bekleniyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Bankaların sunacağı ödeme planlarıyla 180 ay vade imkanı ile toplam geri ödeme tutarı ise çekilen kredi oranına göre değişecek. Esnek finansman imkânları, farklı bütçelere uyum sağlayacak şekilde tasarlanması bekleniyor. Böylece hem sıfır konut hem de ikinci el konut alımlarında vatandaşların daha rahat ödeme planları ile ev sahibi olmaları hedeflenmekte.

BAŞVURU ŞARTLARI

“İlk Evim” kredisi, özellikle ilk kez ev sahibi olacak dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik hazırlanıyor. Kredi paketi özellikle dar ve orta gelirli vatandaşları hedefliyor. Kamu bankaları aracılığıyla sağlanacak finansman, düşük faiz oranı ve uzun vade seçenekleriyle mevcut piyasa koşullarında oldukça iddialı bir model sunuyor. Mevcut standart konut kredilerinde faiz oranları yüzde 2,49 seviyelerinde seyrederken, bu paket geri ödemelerde vatandaşın yükünü ciddi şekilde hafifletiyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen paketin, yasalaşma süreci devreye girdiğinde şartları da kesin olarak belli olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası