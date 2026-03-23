Enflasyonu yenen şehirler! 5 ilde fiyat artışı %40’ı geçti
Enflasyondaki yükseliş beklentisi, konut yatırımcısı için “reel getiri” hassasiyetini artırdı. Türkiye’de daire nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı Şubat 2026’da 38 bin 394 TL olarak ölçüldü. 1 yıllık fiyat artışı %28,74 olarak gerçekleşti ve bu artış %31,53 olan yıllık TÜFE’nin altında kalarak reel kayba işaret etti. Ancak büyükşehirler bazında bakıldığında 5 il, yıllık getiride %40 barajını aşarak yatırımcısını enflasyona karşı korudu.
- Jeopolitik risklerdeki artış nedeniyle Türkiye, konut yatırımcısı için güvenli liman olarak öne çıkıyor.
- Şubat 2026'da Türkiye genelinde konut fiyat artışı (%28,74), yıllık TÜFE'nin (%31,53) altında kalarak reel kayba işaret etti.
- Aydın, Balıkesir, Bursa gibi birçok şehirde konut fiyat artışları enflasyonun altında kalarak yatırımcıya reel kaybettirdi.
- Ankara, Erzurum, İstanbul, Muğla ve Samsun, %40'ın üzerinde fiyat artışıyla enflasyonun oldukça üzerinde getiri sağlayarak yatırımcılarını korudu.
- Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır ve Kayseri ise %35-%40 arası primle TÜFE'ye karşı net koruma sağladı.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl - Jeopolitik risklerde yaşanan artış, konut yatırımcısı tarafından da dikkatle takip ediliyor. Riskin arttığı Orta Doğu’ya alternatif olarak Türkiye güvenli liman olarak öne çıkıyor. Bu faktörün, gelecek dönemde özellikle yabancı alımlarına nasıl yansıyacağı izlenecek.
Öte yandan enflasyondaki yükseliş beklentisi ise konut yatırımcısı için “reel getiri” hassasiyetini de bir miktar artırdı.
TÜRKİYE’DE KONUT FİYATLARI
Türkiye’de daire nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı Şubat 2026 itibarıyla 38 bin 394 TL olarak ölçüldü. Endeksa verilerine göre 1 yıllık fiyat artışı ise %28,74 olarak gerçekleşti. Ortalama konut fiyatındaki bu artış, şubatta %31,53 olan yıllık TÜFE’nin altında kalarak reel kayba işaret etti.
BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM
Büyükşehirler bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Şubat 2026 itibarıyla büyükşehirlerde metrekare satış fiyatları ve son 1 yıllık fiyat artışları şöyle:
|Şehir
|Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2)
|Son 1 Yıl Fiyat Artışı (%)
|Adana
|30.095
|35,19
|Ankara
|35.913
|40,90
|Antalya
|50.196
|38,97
|Aydın
|45.893
|26,95
|Balıkesir
|42.860
|28,59
|Bursa
|32.887
|28,17
|Denizli
|36.719
|36,17
|Diyarbakır
|32.378
|36,21
|Erzurum
|24.908
|40,78
|Eskişehir
|32.156
|27,66
|Gaziantep
|26.815
|26,99
|Hatay
|25.032
|19,93
|İstanbul
|61.037
|40,71
|İzmir
|47.169
|33,49
|Kahramanmaraş
|25.245
|29,28
|Kayseri
|21.821
|35,16
|Kocaeli
|38.023
|34,60
|Konya
|28.508
|31,67
|Malatya
|20.606
|24,70
|Manisa
|35.554
|32,48
|Mardin
|21.689
|31,55
|Mersin
|32.987
|28,73
|Muğla
|64.093
|41,68
|Ordu
|35.028
|36,28
|Sakarya
|32.955
|29,27
|Samsun
|34.790
|40,89
|Şanlıurfa
|22.433
|30,01
|Tekirdağ
|30.004
|29,99
|Trabzon
|31.325
|33,43
|Van
|29.784
|33,60
(Not: Şehirler, alfabetik sıraya göre dizilmiştir.)
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?
- Aydın, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Sakarya, Tekirdağ gibi şehirlerde son 1 yıllık dönemde fiyat artışları enflasyonun altında kaldı. Bu şehirler, yatırımcısına reel olarak kaybettirdi.
- Konya, Manisa ve Mardin gibi şehirlerde ise artışlar enflasyonla başa baş gözüküyor.
- Ankara, Erzurum, İstanbul, Muğla ve Samsun ise son bir yılda fiyat artışında %40 barajını aşan 5 büyükşehir oldu. Bu 5 il, yıllık TÜFE’nin oldukça üzerinde getiri sınarak yatırımcısını enflasyona karşı korudu.
- Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Kayseri gibi iller de %35-%40 arası primle TÜFE’ye karşı daha net bir koruma kalkanı sağladı.