Enflasyondaki yükseliş beklentisi, konut yatırımcısı için "reel getiri" hassasiyetini artırdı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl - Jeopolitik risklerde yaşanan artış, konut yatırımcısı tarafından da dikkatle takip ediliyor. Riskin arttığı Orta Doğu’ya alternatif olarak Türkiye güvenli liman olarak öne çıkıyor. Bu faktörün, gelecek dönemde özellikle yabancı alımlarına nasıl yansıyacağı izlenecek.

Öte yandan enflasyondaki yükseliş beklentisi ise konut yatırımcısı için “reel getiri” hassasiyetini de bir miktar artırdı.

TÜRKİYE’DE KONUT FİYATLARI

Türkiye’de daire nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı Şubat 2026 itibarıyla 38 bin 394 TL olarak ölçüldü. Endeksa verilerine göre 1 yıllık fiyat artışı ise %28,74 olarak gerçekleşti. Ortalama konut fiyatındaki bu artış, şubatta %31,53 olan yıllık TÜFE’nin altında kalarak reel kayba işaret etti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM

Büyükşehirler bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Şubat 2026 itibarıyla büyükşehirlerde metrekare satış fiyatları ve son 1 yıllık fiyat artışları şöyle:

Şehir Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) Son 1 Yıl Fiyat Artışı (%) Adana 30.095 35,19 Ankara 35.913 40,90 Antalya 50.196 38,97 Aydın 45.893 26,95 Balıkesir 42.860 28,59 Bursa 32.887 28,17 Denizli 36.719 36,17 Diyarbakır 32.378 36,21 Erzurum 24.908 40,78 Eskişehir 32.156 27,66 Gaziantep 26.815 26,99 Hatay 25.032 19,93 İstanbul 61.037 40,71 İzmir 47.169 33,49 Kahramanmaraş 25.245 29,28 Kayseri 21.821 35,16 Kocaeli 38.023 34,60 Konya 28.508 31,67 Malatya 20.606 24,70 Manisa 35.554 32,48 Mardin 21.689 31,55 Mersin 32.987 28,73 Muğla 64.093 41,68 Ordu 35.028 36,28 Sakarya 32.955 29,27 Samsun 34.790 40,89 Şanlıurfa 22.433 30,01 Tekirdağ 30.004 29,99 Trabzon 31.325 33,43 Van 29.784 33,60

(Not: Şehirler, alfabetik sıraya göre dizilmiştir.)

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

- Aydın, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Sakarya, Tekirdağ gibi şehirlerde son 1 yıllık dönemde fiyat artışları enflasyonun altında kaldı. Bu şehirler, yatırımcısına reel olarak kaybettirdi.

- Konya, Manisa ve Mardin gibi şehirlerde ise artışlar enflasyonla başa baş gözüküyor.

- Ankara, Erzurum, İstanbul, Muğla ve Samsun ise son bir yılda fiyat artışında %40 barajını aşan 5 büyükşehir oldu. Bu 5 il, yıllık TÜFE’nin oldukça üzerinde getiri sınarak yatırımcısını enflasyona karşı korudu.

- Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Kayseri gibi iller de %35-%40 arası primle TÜFE’ye karşı daha net bir koruma kalkanı sağladı.



