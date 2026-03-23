Altın fiyatlarında hafta başında da düşüş devam ederken; 08:20 itibarıyla spot piyasada 6.235 TL olan gram altın Kapalıçarşı’da 6.785 TL’den satılıyor. İki piyasa arasındaki fark, 1 kilo altında 12 bin dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Spot piyasadaki fiyatı görüp altın almaya koşan vatandaşlar ise tabeladaki fiyatı görünce şaşırdı. Kuyumcular, spot piyasanın düşüş kalmaya devam etmesi halinde fiziki piyasanın da aşağı gelebileceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracı olan altın, tarihî dönemlerinden birini daha yaşıyor. Geçen hafta sert düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni haftaya da ivme kaybı ile başlıyor.

Spot piyasada gram altın fiyatı geçen hafta 7.135 TL’den 6.399 TL’ye gerilemişti. Haftalık bazda değer kaybı ise %-10,32 olarak gerçekleşmişti.

ONSTAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Küresel piyasalarda ons altın fiyatının 5.000 doların üzerinden irtifa kaybederek 4.400 doların altına gerilemesi, gram fiyatında da sert düşüşün tetikleyicisi oldu. “Yüksek petrol-yüksek enflasyon” fiyatlaması ile tahvil faizlerinin yükselişe geçmesi ve FED ile birlikte birçok majör merkez bankasından indirim beklentilerinin rafa kalkması, sarı metalde tabloyu tersine veridi.

KAPALIÇARŞI DİRENİYOR

Bugün sabah 08:20 itibarıyla spot piyasada 6.235 TL olan gram altın fiyatı Kapalıçarşı’daki kuyumcularda 6.785 TL’den satılıyor. Her iki piyasa arasındaki fark, 1 kilo altında 12 bin dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Spot piyasadaki fiyatı görüp altın almaya koşan vatandaşlar ve tasarruf sahipleri ise fiziki piyasadaki fiyatı görünce şaşırıyor.

Kapalıçarşı’da rekor fark! Altın almaya koşanlar şaşırdı

FARK NEDEN YÜKSEK?

Altın fiyatlarında aşağı ya da yukarı yönlü sert hareketler yaşandığında, fiziki piyasa yükselişe daha hızlı tepki veriyor. Böyle durumlarda fiyatlar, düşüşe ise daha yavaş reaksiyon gösteriyor.

Kuyumcular, “Fiyatlar hızlı arttığında talep de yükseldiği için fiziki piyasa arayı açabiliyor. Tam tersi durumda ise spot fiyatın ne kadar düşük kalacağı önemli” diye konuşuyor.

FİYATLAR NE ZAMAN DÜŞER?

Spot piyasadaki fiyatların düştüğü yerde birkaç gün kalması ve tekrar yukarı yönelmemesi halinde fiziki piyasanın da direncinin kırılabileceğini belirten kuyumcular, “O zaman fiziki piyasada da fiyatın aşağı doğru yönelmeye başladığı ve makasın da daha makul seviyelere kapandığı görülebilir. Ancak spottaki fiyat düştükçe, bunu alım fırsatı olarak görüp fiziki piyasaya yönelenler de var” şeklinde konuşuyor.

Kapalıçarşı’da rekor fark! Altın almaya koşanlar şaşırdı

BANKALARDA YÜKSEK FARK

Bu arada bankalarda da gram altın satış fiyatının spot piyasadan yukarıda olduğu görülüyor. Ziraat Bankası’nda gram altın satış fiyatı bugün sabah saatlerinde 6.795 TL’den gerçekleşiyor.



