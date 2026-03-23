ABD Başkanı Trump’ın, Hürmüz Boğazının açılması için İran’a verdiği 48 saatlik süre bugün geç saatlerde dolacak. Karşılıklı tehditlerin ardından piyasalar gelişmeleri takip ederken, petrol yeni haftaya da 110 doların üzerinden başlıyor. ABD'nin Rus ve İran petrolü üzerindeki yaptırımları hafifletmesi ise petrolde daha fazla yükselişi engelliyor. Öte yandan risk iştahında keskin düşüşle birlikte bu sabah Asya borsalarında da kayıplar %3’ü aştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki savaşta dördüncü haftaya girilirken; ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazını 48 saat içinde açmaması halinde “enerji santrallerinin hedef alınacağı” konusunda Tahran’ı uyardı. İran ise bu tehdidin gerçekleşmesi durumunda, Körfez’deki enerji ve tuzlu su arıtma tesisleri de dahil olmak üzere ABD hedeflerine misilleme yapacağını açıkladı.

PETROLDE TANSİYON YÜKSEK

Bu arada ABD ve İsrail’in İran’daki Natanz nükleer kompleksine düzenlediği saldırının ardından, Tahran da İsrail’in nükleer araştırma tesisinin yakınındaki iki yerleşim yerine füze fırlattı. Yaşanan son gelişmeler, savaşın kısa sürede biteceğine dair umutları azaltırken, petrol fiyatları haftaya 112 dolara yakın seviyelerden başlıyor.

Petrolde gergin bekleyiş! Asya borsalarında sert kayıplar…

48 SAAT BUGÜN DOLUYOR

ABD’nin Hürmüz Boğazının açılması için verdiği 48 saatlik süre ise bugün geç saatlerde dolacak. Piyasalar, tehditlerin ardından yaşanabilecek kritik gelişmeleri takip ediyor. ABD'nin son dönemde denizdeki Rus ve İran petrolü üzerindeki yaptırımları hafifletmesinin ise fiyatlarda daha fazla yükselişin önüne geçtiği ifade ediliyor.

BORSALARDA SERT DÜŞÜŞ

Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte Asya borsaları da yeni haftaya sert düşüşlerle başladı. Japonya, G. Kore ve Hong Kong borsalarında ilk işlemlerde kayıplar %-3’ün de üzerinde gerçekleşiyor. Buna karşılık Avrupa ve ABD endekslerinde vadeli işlemlerde ise daha sınırlı düşüşler dikkat çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası