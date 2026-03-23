Altın fiyatlarında son dakika! 23 Mart 2026 gram altın fiyatı 6.225 TL ve ons fiyatı 4.365 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’daki çatışma ortamında petrolün yüksek seyrini koruması, enflasyon riskinin büyümesi, FED’den faiz indirimi beklentilerinin bu yıl için neredeyse ortadan kalkması sarı metali baskılıyor. “Altında dip neresi” soruları artarken, analistler 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.135 doları kritik destek olarak gösteriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta %-10’un da üzerinde düşerek son 43 yılın en sert kaybını yaşayan ons altın, yeni haftaya da zayıf başlangıç yaptı. Cuma günü 4.497 dolardan kapanış yapan ons fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 4.320 dolara kadar geriledi ve 2 Ocak sonrası dönemde en düşük seviyesini test etti. Ardından gelen tepki alımları ile toparlanmaya çalışan ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.365 dolara yakın denge arayışını sürdürdü.

23 MART 2026 GRAM ALTIN

İç piyasada da onstaki hareketliliğe bağlı olarak sert fiyatlamalar yaşanıyor. 23 Mart 2026 gram altın fiyatı 6.225 TL’den güne başladı. Gram fiyatında da en düşük 6.163 TL seviyesi test edildi. Öte yandan Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da gram fiyatı bugün 7.000 TL’nin altına geriledi. Sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 6.910 TL’den gerçekleşiyor. Çeyrek altın da 11.320 TL’den satılıyor.

JEOPOLİTİK TANSİYON YÜKSEK

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; Orta Doğu’da çatışmalar devam ederken, ABD-İran arasında hafta sonunda yeni restleşmeler tansiyonu yüksek tutuyor. Washington’un “Hürmüz’ün açılması için 48 saat süre” tehdidine karşılık, Tahran’ın yeni hedefleri vurarak misilleme yapacağını açıklaması petrol fiyatlarını bu hafta başında da 110 doların hemen üzerinde tutuyor.

PİYASA FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Petrol fiyatlarının bu seyri dünyada “yüksek enflasyon-yüksek faiz” endişelerini körükleyince, tahvil getirileri de yükselişe geçti. ABD’de mart başında %3,40 olan iki yıllık tahvil faizi %3,90’dan bu haftaya başlarken; dolar endeksi de 100 seviyesine yakın güçlü görünümünü sürdürüyor. Altın fiyatları da piyasa faizlerinin yükselmesinden ve güçlü dolardan olumsuz etkileniyor.

FED BEKLENTİLERİ

Geçen hafta belli olan ABD ÜFE verisinin şubat ayında %0,3’lük beklentiye karşılık %0,7 olarak açıklanması piyasalarda enflasyon beklentilerini de haklı çıkardı. Bu verinin ardından, yıl başında 2-3 adet olan FED’den faiz indirimi beklentisi, 2026 için 0-1 bandına kadar geriledi. FED ve enflasyon beklentilerindeki bu bozulma da sarı metalde moralleri bozdu.

200 GÜNLÜK ORTALAMA

Analistler; ons fiyatında 50 ve 100 günlük ortalama seviyenin geçtiği 5.055 ve 4.665 dolar desteklerinin aşağı kırıldığını belirterek; her iki noktanın da altında kalıcılık halinde, ilk etapta 200 günlük ortalamaya işaret eden 4.135 dolar seviyesinde kadar geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor

