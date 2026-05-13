Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler ve küresel sermayenin ‘güvenli liman’ arayışı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası gayrimenkul pazarının parlayan yıldızı hâline getirdi. Avrupa’da 25 yılı, Türkiye’de ise 15 yılı aşan konut amortisman sürelerinin KKTC’de 10 yıla kadar düşmesi, adayı âdeta ‘Akdeniz’in Yeni Dubai’si’ konumuna taşıdı.

KAAN ZENGİNLİ - Küresel ekonomik belirsizlikler ve yakın coğrafyamızda dinmek bilmeyen jeopolitik krizler, uluslararası yatırımcıların rotasını yeniden çizdi. Yeni Ercan Havalimanı’nın kapasitesi, planlanan dev enerji yatırımları ve gelişen turizm altyapısıyla sınıf atlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bugün 50’den fazla ülkeden yatırımcının radarına girdi. Ada’ya yönelik bu devasa ilgi, gayrimenkul sektöründe altın bir dönemi başlatırken, KKTC adım adım Akdeniz’in yeni ticaret ve hayat merkezi ’Yeni Dubai’ olma yolunda ilerliyor. Kıbrıs’ı küresel yatırımcılar için cazip kılan en önemli faktörlerin başında “amortisman (geri dönüş) hızı” ve “döviz bazlı kira getirisi” geliyor.

Bugün Avrupa genelinde bir gayrimenkul yatırımının kendini amorti etme süresi ortalama 20-25 yıl bandında seyrederken, Türkiye’de bu süre büyükşehirlerde 15-18 yılları buluyor. Kuzey Kıbrıs’ta ise doğru lokasyonda yapılan bir yatırım 8 ile 12 yıl arasında kendini amorti ediyor. Bölgedeki piyasa verilerine göre; bugün ortalama 100 bin sterlin (yaklaşık 6,5 - 7 milyon TL) başlangıç fiyatlarıyla alınabilen nitelikli konutların aylık kira getirisi 1.000 sterlin civarında seyrediyor. Özellikle artan yabancı talep, 365 güne yayılan turizm hareketliliği ve devasa öğrenci nüfusu, kiralık mülklere olan ihtiyacı sürekli canlı tutarak yatırımcıya kesintisiz bir döviz geliri kapısı açıyor.

İSKELE BÖLGESİ GELİŞİYOR

Ada’da gayrimenkul hareketliliğinin kalbi ise özellikle Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi, Tatlısu ve Girne hattında atıyor. İskele bölgesi, hızla gelişen lüks konut ve rezidans projeleriyle adanın en çok değerlenen lokasyonlarının başında geliyor. Öte yandan, Türkiye’deki yatırımcılar için KKTC’de yeni bir fırsat penceresi daha açıldı. KKTC hükûmeti tarafından kısa süre önce alınan stratejik bir kararla, Türk vatandaşlarının adada konut edinme hakkı 1’den 3’e çıkarıldı. Bu tarihî düzenleme, döviz getirisi arayan Türk iş dünyası ve bireysel yatırımcılar için Kıbrıs’ı en cazip yatırım ve birikim merkezi hâline getirdi.

HEDEF KÜRESEL MARKA OLMAK

KKTC gayrimenkul sektöründeki dönüşümde önemli rol oynayan Döveç Grup, 35 yılı aşkın deneyimiyle 100’den fazla proje ve 5.000’den fazla konut teslim etti. 50’den fazla ülkeden 10 bini aşkın yatırımcıyı KKTC’ye çekerek uluslararası sermaye girişine katkı sağladı. Döveç Grup Başkanı Burçin Döveç, Kuzey Kıbrıs’ın artık sadece tatil değil, yüksek kira getirisi ve kısa amortisman süresiyle güçlü bir yatırım merkezi hâline geldiğini belirtti. Grup, gayrimenkulü turizm ve ticaretle entegre eden yeni nesil bir ekosistem kurmayı ve KKTC’yi küresel yatırım markası yapmayı hedefliyor.

Burçin Döveç

RUM’UN ‘KARA PROPAGANDASI’ ÇÖKTÜ

KKTC gayrimenkul pazarının küresel çapta yükselişi, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni rahatsız etmeye devam ediyor. Uluslararası yatırımcıyı korkutmak ve KKTC’nin imajını zedelemek maksadıyla güneyden servis edilen “KKTC’den konut alanlar dikkat, Rumlar uluslararası dava açıp evlerinizi elinizden alıyor” şeklindeki haberlerin tamamen mesnetsiz bir “kara propaganda” olduğu belirtiliyor. Bugüne kadar mülkünü yasal yollarla KKTC kanunlarına göre satın almış hiçbir yabancı yatırımcının veya Türk vatandaşının evinin elinden alınması gibi bir örnek yaşanmadı. Tapu tahsisleri ve mülkiyet hakları, KKTC devletinin mutlak garantisi altında bulunuyor.

