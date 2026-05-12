GKRY’de İsrailli yatırımcıların satın aldığı Trozena köyü yeni bir tartışmanın odağı oldu. Rum basını, bölgede gerekli izinler alınmadan inşaat faaliyetlerine başlandığını öne sürdü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) İsrailli yatırımcılara yönelik tartışmalar büyürken, Trozena köyüyle ilgili dikkat çeken yeni iddialar ortaya atıldı. Rum basınına göre, İsrailli yatırımcılar satın aldıkları köyde resmi izin süreçleri tamamlanmadan inşaat çalışmalarına başladı.

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

Haberlere göre Rum yetkililer dün bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde, köy merkezi ile çevresinde çeşitli toprak düzenleme çalışmalarının ve bazı yapı faaliyetlerinin gerekli izinler alınmadan yürütüldüğünün tespit edildiği ileri sürüldü.

Öte yandan yatırımcıların yaptığı izin başvurularının halen değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Proje kapsamında yeni konutların inşa edilmesi ve eski yapıların restore edilmesiyle birlikte bölgede toplam 132 kişilik konaklama kapasitesi oluşturulmasının planlandığı ifade edildi.

KÖYÜN KİLİSESİNE GİRİŞLERİN ENGELLENDİĞİ İDDİASI

Trozena köyü daha önce de farklı iddialarla gündeme gelmişti. İsrailli yatırımcıların, köyde bulunan Aziz Georgios Kilisesi’ne gelen Rum vatandaşların girişine izin vermediği öne sürülmüş, olay kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan bir polis yetkilisi ise bölgedeki geniş arazilerin özel mülkiyet statüsüne geçtiğini doğrulayarak, mülk sınırları içerisindeki alanlara erişimin kısıtlanabileceğini belirtmişti.

