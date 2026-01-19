Türkiye, Rum kesimi tarafından enerji ablukası altına alınmaya çalışılan KKTC’ye güneş enerjisi santrali kuruyor. 60 milyon dolar bedelle kurulacak olan 50 megavat kapasiteli santral sayesinde otelcilik ve sanayi sektörlerinin enerji ihtiyacı önemli ölçüde karşılanacak.

CEMAL EMRE KURT / LEFKOŞA - KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, enerji ihtiyaçlarının süratle giderilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek “Ülkede depolamalı güneş enerjisi santrali kurarak enerji ihtiyacının karşılanması noktasında karar alındı. Santral ile otelciler ve sanayici kendi ihtiyacı olan enerjiyi üretecek. Buradaki üretilen enerjinin maksimum bedeli 40 kuruş. Maalesef enerji ihtiyacının fazla olduğu pik saatlerde Rum tarafından elektrik alıyoruz. Bize verdikleri elektriğin kilovatsaati 0,50 cent (Yaklaşık 20 lira). Yani 40 kuruşa üretilebilecek elektriği 20 liraya alıyoruz. Sıkışınca mecburen alıyoruz. Ülkenin lokomotif sektörlerinden olan sanayi ve turizmin daha düşük maliyetlerle enerjiye ulaşmaları konusunda gerekli adımları süratle atacağız” dedi. Daha önce Türkiye’nin 400 milyon dolar yatırımla 95 kilometrelik deniz altı elektrik kablo hattı ile KKTC’ye enerji ulaştırmak istemesine Rumların karşı çıktığını hatırlatan Amcaoğlu “Rumlar ise 2 milyar dolarlık yatırımla 1.208 kilometre mesafedeki Yunanistan’dan kendilerine hat çektirmeye çalıştı. Ayrıca bu hattın bir kısmının Türkiye üzerinden de geçmesi gerekiyor. Durum böyle olunca Avrupa Birliği, yapılabilir bulmadığı için projeleri askıda kaldı. Türkiye’nin 95 kilometrelik deniz altı elektrik projesi hayata geçerse bu hem KKTC hem de Rum tarafının faydasına olacak” diye konuştu.

SANAYİ İHTİYACININ %60’I KARŞILANACAK

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci ise sanayide elektriğe kilovatsaat başına 9,80 lira ödediklerini, bunun Kıbrıslı Türk sanayici için üretimde olağanüstü bir maliyet anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye merkezli bir şirket tarafından Serhatköy’de 50-60 milyon dolar yatırımla 25 megavatı depolamalı olmak üzere 50 megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurulacağını belirten Bahçeci “Santralin 2028 yılı gibi devreye alınması planlanıyor. Bu yatırım hayata geçtiğinde sanayicinin ihtiyacı olan elektriğin yaklaşık yüzde 60’ı buradan karşılanabilecek. Böylece üretim maliyetlerindeki enerjinin payı da azalacak” ifadelerini kullandı. KKTC’nin 170 milyon dolarlık ihracata karşılık 3,5 milyar dolarlık ithalatı bulunduğunu belirten Bahçeci, ülke sanayisinin daha fazla desteklenerek üretimin artırılmasına katkı sunulması gerektiğini ve portakal sıkma tesisi, salça üretim merkezi gibi alanlara yatırım ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.

