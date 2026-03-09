İstanbul’da büyük bir alışveriş merkezinde yemek yiyen şef Batuhan Ergül, sipariş ettiği köftenin içinden cam parçaları çıkması üzerine hastanelik oldu. Dişi kırılan ve dilinde kesikler oluşan Ergül, işletme hakkında hukuki süreç başlattı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Bayrampaşa’daki bir AVM’de meydana geldi. 1947 yılında kurulan bir lokum fabrikasının dördüncü kuşak temsilcisi olan ve daha önce bir yemek yarışması programına da katılan şef Batuhan Ergül, yemek yemek için AVM’de bulunan bir restorana gitti. Sabah’ta yer alan habere göre sipariş ettiği köfteyi yemeye başlayan Ergül, ilk lokmalardan sonra ağzında sert bir cisim ve keskin bir acı hissetti.

ÖN DİŞİ KIRILDI, DİLİ KESİLDİ

Tabağını kontrol eden Ergül, köftenin içinde irili ufaklı cam parçaları bulunduğunu fark etti. Cam parçalarını fark etmeden çiğneyen Ergül’ün ön sağ dişi kırılırken, dilinde de kesikler oluştu.

“YETKİLİ KİMSE YOK” DEMİŞLER

Durumu restoran çalışanlarına bildiren Ergül’e, iddiaya göre ilk etapta “Yetkili kimse yok” cevabı verildi. Daha sonra durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine çalışanların, Ergül’ü hastaneye götürdüğü öğrenildi.

Batuhan Ergül daha önce MasterChef'e katılmıştı

DOKTOR RAPORONU DELİL OLARAK SUNDU

Hastaneden aldığı darp ve tedavi raporuyla karakola başvuran Ergül, yemeğin içinden çıkan cam parçalarının fotoğraflarını ve doktor raporunu delil olarak sundu. Ergül, yaşanan ihmal nedeniyle işletmeden şikayetçi olduğunu belirtti.

Öte yandan Ergül, işletmenin insan kaynakları yetkililerinin kendisinden sosyal medya hesabını istediğini ve ilk başta destek olacaklarını söylediklerini öne sürdü. Ancak daha sonra takipçi sayısının yüksek olmaması nedeniyle kendisine yeterli ilginin gösterilmediğini ve olayı sosyal medyada paylaşmaması konusunda uyarıldığını iddia etti.

İŞLETME HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle yaralama” suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

