Antalya’nın Finike açıklarında mültecileri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar limana getirilerek çevredeki hastanelere sevk edilirken ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Gece saatlerinde Finike açıklarında mültecileri taşıyan bot henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü battı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralanın olduğu öğrenildi. Yaralıların Finike Limanı'na getirilip ardından tedavi için çevredeki hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Mültecilerin uyrukları hakkında kesin bilgiye henüz ulaşılamazken botta çocukların da bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

