Antalya açıklarında mültecileri taşıyan bot battı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya’nın Finike açıklarında mültecileri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar limana getirilerek çevredeki hastanelere sevk edilirken ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Gece saatlerinde Finike açıklarında mültecileri taşıyan bir bot battı, 5 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.
- Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
- Çok sayıda yaralı olduğu ve tedavi için hastanelere götürüldüğü öğrenildi.
- Botta çocukların da bulunduğu belirtildi.
- Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Gece saatlerinde Finike açıklarında mültecileri taşıyan bot henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü battı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralanın olduğu öğrenildi. Yaralıların Finike Limanı'na getirilip ardından tedavi için çevredeki hastanelere götürüldüğü öğrenildi.
ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR
Mültecilerin uyrukları hakkında kesin bilgiye henüz ulaşılamazken botta çocukların da bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
