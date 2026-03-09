Genç oyuncu Rüya Helin Demirbulut hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ekranlarında gösterdiği performanslarla dikkat çekiyor. Kamuoyunca sıklıkla gündeme gelen ve yer aldığı projelerle de tanınan Rüya Helin Demirbulut kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor.

RÜYA HELİN DEMİRBULUT KİMDİR?

Tiyatro ve dizi oyuncusu Rüya Helin Demirbulut sahne ve ekran çalışmalarındaki başarılı performansıyla kısa sürede dikkat çekti. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Rüya Demirbulut tiyatro kariyerine 2015 yılında sahneye çıkan “Lysistrara Düşleri” oyunu ile adım attı.

Tiyatro sahnelerinin yanı sıra TRT 1’de yayınlanan “Tek Yürek” dizisiyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Netflix projesi “Erşan Kuneri” ve FOX ekranlarında yayınlanan “EGO” dizisinde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin beğenisini kazandı.

RÜYA HELİN DEMİRBULUT KAÇ YAŞINDA?

31 yaşında olan Rüya Helin Demirbulut 1995 yılında dünyaya geldi. Hem tiyatro hem de dizi projelerinde gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Demirbulut, oyunculuk kariyerine devam ediyor.

RÜYA HELİN DEMİRBULUT NERELİ?

Rüya Helin Demirbulut, İstanbul doğumludur.

