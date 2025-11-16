İngiltere’de mülteci statüsüne sahip kişilerin ömür boyu oturum izni için bekleme süresi 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, yasa dışı göçü caydırmayı hedefleyen planın Danimarka modelinden ilham aldığını kaydedip, "Bu plan, insanlara "bu ülkeye yasadışı göçmen olarak gelmeyin, bir tekneye binmeyin" mesajı vermek üzere tasarlandı" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood’un Pazartesi günü açıklayacağı yeni düzenlemeye göre, ülkeye mülteci olarak kabul edilenler kalıcı oturum izni için artık 20 yıl beklemek zorunda olacak.

Hükümet, Manş Denizi üzerinden teknelerle gelen düzensiz göçü ve iltica başvurularını azaltmak amacıyla iltica politikalarında köklü değişiklikler yapıyor.

Yeni plana göre mülteci statüsü verilen kişiler İngiltere’de geçici süreyle kalabilecek, statüleri düzenli aralıklarla gözden geçirilecek ve geldikleri ülkeler güvenli kabul edilenler geri gönderilecek.

Şu anda İngiltere'de mülteci statüsü alanlar beş yıl bekleyişin ardından ömür boyu kalıcı oturum iznine başvuru yapabiliyor.

5 YILDAN 20 YILA ÇIKACAK

BBC Türkçe'nin derlediğini habere göre, şimdiyse İçişleri Bakanı, ilk değerlendirme süresini beş yıldan, iki buçuk yıla indirmeyi ve daha sonra mülteci statüsünün düzenli olarak değerlendirilmesini istiyor.

Ancak İngiltere'de ömür boyu oturum alma süresini beş yıldan 20 yıla çıkartmayı planlıyor.

İngiltere’den sert mülteci hamlesi: Kalıcı oturum süresi 5 yıldan 20 yıla çıkacak!

Bakan Mahmood Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada değişikliklerin insanlara "bu ülkeye yasadışı göçmen olarak gelmeyin, bir tekneye binmeyin" mesajı vermek üzere tasarlandığını belirtti.

Mahmood "Yasadışı göç ülkemizi parçalıyor" dedi ve hükümetin işinin "ülkeyi birleştirmek" olduğunu vurguladı.

SİSTEMİ DANİMARKA'DAN KOPYALADILAR

Planlar, Sosyal Demokratlar öncülüğündeki hükümetin Avrupa'daki en sert göç sistemlerinden birini yönettiği Danimarka'dan kopyalandı.

Danimarka'da mültecilere genelde iki yıllık geçici oturum izni veriliyor ve bu süre bittiğinde yeniden başvuru yapmaları gerekiyor.

Geçtiğimiz aylarda hükümetin göçmenlerle ilgili çalışmalarına ülkede protestolarla karşılık verilmişti.

Mahmood'un yeni yaklaşımının iktidardaki İşçi Partisi'nden bazı milletvekillerinin muhalefetiyle karşılaşması bekleniyor.

Mülteci Konseyi adlı kuruluşun direktörü Enver Solomon planların göçmenleri caydırmayacağını ve 20 yıllık sürenine "insanları uzun yıllar arafta bırakacağını ve kaygı yaratacağını" söyledi.

ÜLKEDEKİ GÖÇMEN SAYISININ BÜYÜK ARTIŞ

İngiltere'de Mart ayına kadar olan bir yıl içinde toplam 109.343 kişi iltica başvurusunda bulundu. Hükümetin verilerine göre bu bir önceki yıla göre % 17'lik artış anlamına geliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın son verileri son bir hafta içinde İngiltere'ye 1069 göçmenin geldiğini gösteriyor.

2025'te şu ana dek 39 binden fazla kişi küçük teknelerle ülkeye ulaştı. Bu sayı 2024'ün tümünden daha fazla ama 2022'ye kıyasla daha az.

