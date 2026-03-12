İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, 28 Şubat'ta babası Ali Hamaney dahil altı aile üyesinin hayatını kaybettiği hava saldırısında yaralandığı ortaya çıktı. İran'ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Alireza Salarian, Mücteba Hamaney ile ilgili "Bir konuşma yapacak durumda olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki ortak saldırısında yaralandığı ortaya çıktı. İran'ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Alireza Salarian, Lefkoşa’daki büyükelçilik yerleşkesinde yapılan bir röportajda, 56 yaşındaki Hamaney’in nasıl yaralandığına dair detayları anlattı.

"KURTULMASI BÜYÜK ŞANS"

Salarian, Mücteba Hamaney'in konutunu yerle bir eden saldırıdan sağ kurtulmasının büyük şans olduğunu ifade etti.

Mücteba Hamaney

"YARALI OLDUĞU İÇİN HASTANEDE"

The Guardian'a konuşan Salarian, Mücteba Hamaney'in, 28 Şubat'ta babası Ali Hamaney dahil altı aile üyesinin hayatını kaybettiği hava saldırısında orada olduğunu belirterek "Oradaydı ve o bombardımanda yaralandı, ancak bunun yabancı haberlerde yer aldığını görmedim. Bacaklarından, elinden

ve kolundan yaralandığını duydum… Sanırım yaralı olduğu için hastanede" diye konuştu.

"KONUŞACAK DURUMDA DEĞİL"

Oğul Hamaney'in babasının yerine geçtikten sonra kamuoyu önüne çıkmadığını veya herhangi bir açıklama yapmadığını da anımsatan Salarian, "Bir konuşma yapacak durumda olduğunu sanmıyorum" dedi.

