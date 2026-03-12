Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran’ın Körfez ülkelerine füzeli saldırısını kınadı. Tasarı 13 üye tarafından kabul edilirken, Çin ve Rusya çekimser oy kullandı.

ABD ile İsrail’in saldırılarını görmezden gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'ın Körfez ülkelerine misillemesini kınadı. BMGK üyesi 13 ülke, İran'ın Körfez ülkelerine füzeli saldırısını kınayan tasarıyı kabul etti; Çin ve Rusya çekimser oy kullandı.

Ayrıntılar birazdan...



Haberle İlgili Daha Fazlası