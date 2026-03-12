Kendisini farklı unvanlarla çevresindekileri kandırdığı öne sürülen “Binbir Surat Şerife” lakaplı Şerife Yılmaz’ın yeni yöntemi ortaya çıktı. Hukuk bürolarını dolaşarak avukatlara taciz edildiğini anlatan Yılmaz’ın 30 farklı suç kaydı ve yaklaşık 100 icra dosyası bulunduğu belirlendi.

Gamze Erdoğan - Ankara'da kendisini MİT mensubu, NATO temsilcisi, BM temsilcisi ve kültür elçisi gibi unvanlarla tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Şerife Yılmaz’ın yeni yöntemleri ortaya çıktı.

Yılmaz, Ankara’daki birçok hukuk bürosunu ziyaret ederek kendisini yine üst düzey bir bürokrat olarak tanıttı. Avukatlara, aralarında tanınmış doktorlar, siyasetçiler ve iş adamlarının da bulunduğu bazı kişiler tarafından taciz edildiğini söyleyen Yılmaz, avukatlardan kendisine vekil olmalarını talep etti. Özellikle kadın dosyalarına bakan ceza avukatlarını hedef alan Yılmaz, "Size de reklam olur, medyada görünür olursunuz" ifadelerini kullanarak avukatları ikna etmeye çalıştı.

Suç makinesi binbir surat Şerife! 100 icra dosyası, 30 farklı suç kaydı

AVUKATLAR ŞÜPHELENİNCE OYUN BOZULDU

Son olarak ziyaret ettiği bir hukuk bürosunda avukatların durumdan şüphelenmesi üzerine UYAP kayıtları incelendi. Şerife Yılmaz hakkında yaklaşık 30 farklı suç kaydı bulunduğu, birçok kişiye borcu olduğu ve hakkında 100’e yakın icra dosyası bulunduğu görüldü. Yılmaz’ın asıl amacının güvenlik bürokrasisine sızmak olduğu emniyet evraklarına yansıdı.

Kamuoyunda "Binbir Surat Şerife" olarak tanınan Şerife Yılmaz, kendisini sosyal medyada "kültür elçisi" ve "diplomat" olarak tanıttı. Yılmaz’ın 136 bin takipçiye ulaştığı görüldü.

