Sakatlıklar sebebiyle sıkıntıya düştüklerini söyleyen Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, "Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Hem kupada hem de ligde şampiyon olacağız" dedi.

Emin Uluç - Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile eşleşirken, yönetici Ertan Torunoğulları'ndan iddialı açıklamalar geldi. Kura çekimi sonrası konuşan Torunoğulları "Konya'nın çıkmasına sevindim" derken, "Yarı finalde de Beşiktaş'a gideceğiz" ifadelerini kullandı. Turdan emin konuşan Torunoğulları, "Göreve geldiğimizden beri bütün branşlarda Ziraat sponsorluğundaki tüm kupaları aldık. Türkiye Kupası'nı da alacağız. Hocamıza ve oyuncularımıza inancımız tam. Bu takım ligde de şampiyon olacak" vurgusu yaptı.

Ertan Torunoğulları

"BİZ DE VAR'DA OLALIM"

Yaşanan sakatlıkların ritim bozukluğuna sebep olduğunu dile getiren Ertan Torunoğulları, "Eleştirmek kolay ancak bir takımda 6 tane as oyuncusu sakatlandığında ister istemez planlamada ve oyun sisteminde bir değişiklik oluyor. Milli arada tüm sakat oyuncularımız geri dönecek, eski tempomuzu bulup yola devam edeceğiz" güvencesi verdi. Torunoğulları, tartışmaların odağındaki VAR sistemiyle ilgili olarak ise "Yabancı VAR olsun. İki takımın da birer temsilcisi de VAR odasında olsun, konuşmaları dinlesin. Ondan sonra ne sıkıntı olur, ne şikayet" dedi.

HAKEM ODASINI BASMAMIŞ!

Öte yandan Ertan Torunoğulları'nın Samsunspor maçının devre arasında hakem odasını bastığı iddiaları da asılsız çıktı. Hakem Oğuzhan Çakır sunduğu ek raporda Torunoğulları'nın ortak alanda kendisine "Sizden adil bir maç yönetmenizi bekliyoruz" dediğini yazdı.

