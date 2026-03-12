Adana’da E.A. isimli genç, eline aldığı kolonya şişesiyle "Kendimi ve evi yakacağım" diyerek balkondan bağırınca mahallede büyük panik yaşandı. Olay yerine çağrılan polis ve itfaiye ekipleri, öfkeli genci yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu ikna ederek evden çıkardı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77173 Sokak'taki 15 katlı bir apartmanın 9’uncu katında madde etkisinde olduğu öne sürülen E.A. (25), eline aldığı kolonya şişesiyle kendisini ve evini yakacağını söyleyerek bağırmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"EKİPLERİ GÖRÜNCE DAHA DA SİNİRLENDİ"

Olay yerine gelen ekipleri görünce daha da öfkelenen genç, "Polis ve itfaiye gitmezse evi yakarım" diyerek balkondan tehditler savurdu. Polisleri istemediğini söyleyen genç, "Polisler gitsin, polisleri sevmiyorum" diye bağırdı.

Elindeki kolonyayla yürekleri ağza getirdi: Kendimi ve evi yakacağım

TEHDİTLER SAVURDU

Olay yerine gelen müzakereci polisler, E.A.‘yı kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri de merdivenle daireye girmeye çalışınca daha da sinirlenen E.A. "Polis ve itfaiye gitsin bir şey yapmayacağım. Zorla evime girmeye çalışıyorlar, hakkımda şikayet yok" diyerek bağırıp, tehditler savurdu.

4 SAATTE İKNA EDİLDİ

E.A., yaklaşık 4 saatin sonunda ikna edildi ve kapıyı açıp aşağı indi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen E.A.'nın daha önceden de evini yakmaya çalıştığı öğrenildi.

