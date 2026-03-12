Standart dışı plaka kullanımıyla ilgili uygulanan para cezalarında önemli bir gelişme yaşandı. Araç sahipleri ''APP plaka cezası kalktı mı, ertelendi mi?'' sorusunu gündeme getirirken İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerde kesilen bazı idari para cezalarının iptal edildiği açıklandı. İşte detaylar...

APP plaka cezası kalktı mı, ertelendi mi sorusu vatandaşların gündeminde yerini aldı. Standartlara uygun olmayan plaka kullanımına yönelik denetimler kapsamında bazı uygulanan idari para cezaları iptal edildi. Karar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla yürürlüğe girdi.

APP plaka cezası kalktı mı, ertelendi mi? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı!

APP PLAKA CEZASI KALDIRILDI MI, ERTELENDİ Mİ?

APP plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat’tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi. Plaka değişim işlemleri sırasında oluşan yoğunluk ve vatandaşların yaşadığı mağduriyet nedeniyle yeni kararın alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla standart dışı plakalara yönelik denetimlerin 1 Nisan 2026 tarihine kadar cezai işlem yerine bilgilendirme ve rehberlik şeklinde yapılacağı açıklandı.

Yetkili kuruluş TŞOF tarafından basılan ve mühürlenen plakalar, ölçü veya yazı karakteri olarak standart dışında olsa bile cezai işleme tabii olmayacak. Araç sahiplerinin plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde değişiklik yapması durumunda ise idari para cezası uygulanmaya devam edecek.



APP plaka cezası kalktı mı, ertelendi mi? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı!

PLAKA ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPANLARA 4 BİN LİRA CEZA

Araç sahiplerinin plakaya sonradan ekleme yapması ya da harf ve rakamları değiştirecek şekilde müdahalede bulunması halinde idari para cezası uygulanacak. Plakasında değişiklik yapan sürücülere 4 bin lira para cezası kesilecek.

Plaka üzerinde font değiştirme, vida kapatma, harfleri kalınlaştırma veya farklı görsel eklemeler yapılması da ceza kapsamında olacak.

APP plaka cezası kalktı mı, ertelendi mi? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı!

SAHTE PLAKA KULLANIMINA AĞIR CEZA DEVAM EDİYOR

Yetkili kuruluş dışında basılan plakalar için uygulanan yaptırımlar ise devam ediyor. Resmi olmayan yerlerden temin edilen sahte veya kayıt dışı plakaları araçlarında kullanan sürücüler için ağır para cezaları uygulanmayı sürdürüyor.

TŞOF dışında temin edilerek sahte plaka kullanan araç sahiplerine 140 bin lira idari para cezası kesilmeye devam edileceği belirtildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası