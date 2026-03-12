Eğitimde proje tabanlı öğrenmeyi merkeze alan İhlas Koleji, bilimsel araştırmalardaki başarısını TÜBİTAK arenasında bir kere daha ispat etti. TÜBİTAK tarafından bu yıl 20.’si düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda, kolej öğrencileri geliştirdikleri Matematik ve Fizik projeleriyle bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Bilimsel düşünme becerilerini erken yaşta öğrencilerle buluşturan İhlas Koleji, 20. TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda çifte gurur yaşıyor.

Türkiye genelinde ortaokul seviyesindeki genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla düzenlenen prestijli yarışmanın ön değerlendirme sonuçları açıklandı.

YİRMİ BİNE YAKIN PROJE ARASINDAN SIYRILDILAR

Bu yıl Türkiye genelinde rekor bir katılımla 19.437 proje başvurusunun yapıldığı yarışmada, titiz jüri değerlendirmeleri sonucunda 10 farklı alanda yalnızca 1.200 proje bölge sergilerine katılma vizesi aldı.

İhlas Koleji öğrencileri, hazırladıkları iki yenilikçi çalışmayla bu seçkin liste içinde yer alarak akademik derinliklerini ortaya koydu.

ORMAN YANGINLARINA MATEMATİKSEL ÇÖZÜM VE ALTERNATİF ENERJİLİ ACİL DURUM SİNYALİ

Bölge finallerinde İhlas Kolejini temsil edecek olan yenilikçi projeler, güncel problemlere sunduğu çözümlerle ön plana çıkıyor.

Matematik Alanında Çevreci Yaklaşım: Özel Bahçelievler Kampüsü öğrencilerinden Zeynep Karkın, Danışman Öğretmeni Ebru Aykan rehberliğinde hazırladığı "Yanıcılık Katsayısı; Ormanları Yangına Karşı Koruyan Matematik" projesiyle dikkatleri üzerine çekti. Proje, orman yangınlarının önlenmesi veya kontrol altına alınması için matematiğin analitik gücünden faydalanarak doğaya bilimsel bir koruma kalkanı sunmayı hedefliyor.

Fizik Alanında Hayat Kurtaran Konsept: Özel Marmara Evleri Kampüsü öğrencilerinden Emir Gilal Geylani, Danışman Öğretmeni Fatih Şen rehberliğinde geliştirdiği "Adım Enerjisi ve Isı Farkıyla Çalışan Yüksek Sesli Acil Durum Sinyali Konsepti" ile fizik alanında finallere adını yazdırdı. Bu çalışma, doğa olaylarında veya acil durumlarda alternatif enerji kaynaklarını kullanarak güvenlik ve arama-kurtarma faaliyetlerine yenilikçi bir destek sağlamayı amaçlıyor.

GENEL MÜDÜR HAKKI OKUR: “GENÇ ARAŞTIRMACILARIMIZ GERÇEK HAYATTAKİ İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETİYOR”

İhlas Koleji öğrencilerinin elde ettiği başarıyı değerlendiren İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, bilimsel yöntemlerin toplum yararına kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Okur değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“19 bini aşkın başvuru arasından bölge finallerine kalmak, okulumuzdaki güçlü eğitim anlayışının doğal bir sonucudur. Öğrencilerimizin orman yangınları veya acil durum sinyalleri gibi hayatın içinden gelen ihtiyaçlara bilim ve analizle yaklaşmaları, geleceğimiz adına büyük bir umut kaynağıdır. Araştıran, sorgulayan ve bilgisini insanlığın yararına geliştiren gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bu projelerin ortaya çıkmasında emek veren öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden değerli öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum.”

GÖZLER BÖLGE SERGİSİNDE

Bölge yarışmaları kapsamındaki proje sergisi ve ödül töreni, 30 Mart - 2 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 12 bölgede yüz yüze gerçekleştirilecek. İhlas Koleji öğrencileri, bu prestijli sergide projelerini bilim dünyasına ve jüri üyelerine bizzat sunma heyecanını yaşayacak.

