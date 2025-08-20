30 yılın tecrübesiyle yeni döneme hazır! İhlas Koleji İstanbul'da yeni kampüs inşa edecek

MAHMUT ÖZAY - Öğretmenlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenlenen İhlas Koleji Mesleki Gelişim Programı (İMGEP) 2025, İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsünde 30. yıl heyecanıyla başladı.

Programda toplam 15 konuşma ve 25 atölye çalışması düzenlenecek. 29 Ağustos’a kadar devam edecek etkinliğin açılış konuşmasında İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla İMGEP programının düzenlendiğini ifade etti.

YENİ KAMPÜS SÖZÜ

Hakkı Okur şöyle konuştu:

İhlas Eğitim Kurumları olarak sadece bilgi aktarımı değil değerleri yaşatan bir anlayış içerisindeyiz. Çünkü bilgi değer ile birleştiğinde gerçek anlamını bulur. Buradaki programlar yalnızca akademik anlamda değil liderlik, iletişim, pedagojik ve eğitim alanında yenilikler alanında birçok eğitim alacaksınız. Her bir oturum çocuklarımızın geleceğine yapılan birer yatırımdır. Enver Ağabey’in o meşhur ‘Eğitim gönüllere dokunmaktır’ sözünü buradan hatırlamış oluyoruz. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul’da yeni bir İhlas Koleji Kampüsü açmayı planlıyoruz. Bu yeni kampüs sadece bir bina değil, cesaretimizin vizyonumuzun ve eğitimdeki kararlılığımızın bir sembolü olacaktır. Ayrıca kurucumuzun hayalini gerçekleştirmek anlamında atılmış en büyük adım olacaktır.

EĞİTİMDE YENİ VİZYON

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” konulu sunumda ise Prof. Dr. İlker Cırık, katılımcılara eğitimde yeni vizyonlar sundu. Konuşmaların ardından program İhlas Kolejinin Kurucusu Dr. Enver Ören’in anıldığı video gösterimi ile devam etti. İhlas Koleji öğretmenleri 30. yılın coşkusunu yaşarken Ören’in “Eğitim Gönüllere Dokunmaktır” sözünü bir kez daha hatırladı. Video gösteriminin ardından İhlas Kolejinde 10, 20 ve 25. yılını dolduran öğretmenlere ve farklı birimlerdeki çalışanlara plaket verildi. Törende duygusal anlar yaşandı. Ayrıca STEM liderlerine de sertifikalar verildi. Etkinliğin devamında Doç. Dr. Ahmet Salih Şimşek’in “Maarif Modeli- Beceri Temelli Ölçme Değerlendirme” sunumu yer aldı. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni hazırlayan akademisyenlerden Salih Şimşek, yeni modelin ölçme değerlendirme kısmı hakkında önemli bilgiler verdi. Öğle öncesinde son olarak İhlas Koleji Okul Marşı Lansmanı yapıldı. Hazırlanan yeni marşı öğretmenler hep birlikte söyledi.

“ÖĞRENCİYE ÖZGÜRLÜK VERİN”

Öğleden sonraki oturum Eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un “Dayanıklı Ruh, Dengeli Kimlik: Eğitimde İçten Dışa Güç” konferansı ile başladı. Öğrencilerle kurulacak bağın her şeyden önemli olduğunu ifade eden Selçuk “Derse ilk girdiğinizde öğrencinin gözüne ve kalbine dokunun. Onu yapmadan bağ kuramazsanız. ‘Ben derse girdim hemen anlatmaya başladım’ diyenlere ‘beter ol’ diyorum. Bağ kurarsan yıl boyu rahat edersin. Ayrıca öğrencilere olması gerektiği kadar sınır çizerek özgürlük verin. Bir çember oluşturun. Sınır olmazsa kişilik gelişmez” dedi.