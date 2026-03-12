UEFA Konferans Ligi son 16 turu heyecanı bu akşam ekranlara gelecek. Samsunspor-Rayo Vallecano maçında kimler eksik merak edilirken muhtemel ilk 11 maç kadrosu şekillenmeye başladı.

Samsunspor UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi grup aşamasında devam ediyor. Grup etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamlayan temsilcimiz son 16 play-off turunda Shkendija karşısında deplasmanda 1-0, sahasında ise 4-0’lık sonuçlarla galip gelerek bir üst tura yükseldi. Peki, Samsunspor-Rayo Vallecano maçında kimler eksik? İşte, muhtemel ilk 11 maç kadrosu!

İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu! Samsunspor-Rayo Vallecano maçında kimler eksik?

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇINDA KİMLER EKSİK?

UEFA listesine dahil edilmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de sahada olamayacak.

Yaklaşık üç aydır takımdan uzak olan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa’nın durumu ise teknik direktör Thorsten Fink’in vereceği karara bağlı olarak şekillenecek.

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji

Rayo Vallecano: Batalla, Balliu, Lejeune, Felipe, Espino, Gumbau, Lopez, Isi Palazon, Francisco Perez, Alvaro Garcia, De Frutos

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Samsunspor-Rayo Vallecano maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Marian Barbu yönetecek.

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Rayo Vallecano maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Samsunspor, sahasında elde edeceği skorla İspanya’daki rövanş öncesinde avantaj sağlamayı hedefliyor.

Rövanş müsabakası ise 19 Mart Perşembe günü saat 23.00’te İspanya’da oynanacak. Eşleşmenin galibi çeyrek finalde Celje-⁠AEK Atina eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

