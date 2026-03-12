Yorumculuk yapan eski futbolcu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi. Ünlü yorumcu, 18 Mart'ta deplasmanda oynanacak rövanş öncesi dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Kulüp efsanelerinden Hasan Şaş, 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da yapılacak kritik rövanş hakkında, "Beklemeyle, tedirginlikle, 'Ne zaman gol yiyeceğiz?' düşünceleriyle orada maçı bitiremeyiz. Karşılıklı futbol oynayacağız" yorumunda bulundu.

Hasan Şaş

"HAYATTA HER ŞEY PARA DEĞİL"

Mücadeleyi sporON YouTube kanalında değerlendiren eski futbolcu, "Galatasaray'ın, 4 ayda 2 defa 1 milyar euroluk kadrosu olan Avrupa devleri arasında yer alan Liverpool'u yenmesi bence bu senenin konuşulması gereken olaylarından biri. Hayatta her şey para değil. Osimhen burada çok sevildiği için kaldı. İstediği parayı istediği yerden alabilirdi, hem o yaşta hem o fizikte hem o piyasada şu an dünyada onu istemeyecek takım sayısı çok az, 1-2 tanedir, o da sistem takımları olduğu için. Osimhen, Galatasaray'da çok mutlu olduğu için büyük tekliflere rağmen kaldı. Şu koreografi her futbolcuya nasip olmaz. Galatasaray taraftarı, üstüne düşene fazlasıyla yapıyor. Osimhen 90+1'de taç çizgisinin orada, arkasına 2 tane oyuncu almış, biri Konate, neredeyse Osimhen'in iki katı. Onu peşinden sürüklüyor. Ne kadar şey söylesek az. Taraftarın bu sevgisinin karşılığını fazlasıyla veriyor. Yürekten oynuyor Osimhen. İnşallah Galatasaray'da devam eder" dedi.

Victor Osimhen

"ORADA FUTBOL OYNAYACAKSIN"

Hasan Şaş, "Oradaki maçta Galatasaray'ın 1-0'ı koruma adına oynamaması lazım. Nasıl burada oynadık? Başa başa bir maç, karşılıklı bir maç oynandı. İkili mücadelelerin çok olduğu, karşılıklı mücadelelerin olduğu, kimsenin yere yatmadığı oyunu Galatasaray orada oynamalı. Buradan 2-0'la veya 3-0'la da gitse de aynı şeyi konuşacaktım. Orada da gidip futbol oynayacaksın. Beklemeyle, tedirginlikle, 'Ne zaman gol yiyeceğiz?' düşünceleriyle orada maçı bitiremeyiz. Karşılıklı futbol oynayacağız. Biz futbol oynamazsak, orada karşılık veremezsek onların ataklarına, onların ikili mücadelelerine karşılık veremezsek hani Juventus maçı gibi zor olur. Gideceksin futbol oynayacaksın. Liverpool ve Arne Slot, herhalde bir daha Galatasaray'ı istemez. Benim maçtan önce tedirginliğim vardı ancak Galatasaray’ın oyuncuları, Okan Buruk’un taktiklerini harfiyen yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

