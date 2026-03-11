Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Premier Lig devi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, temsilcimizin RAMS Park'taki zaferini yorumladı ve iki takımın çeyrek final şansını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Rıdvan Dilmen, maçın arsından sarı-kırmızılı takımın performansını yorumladı.

Rıdvan Dilmen

"GALATASARAY'DA BUGÜNLER İÇİN YAPILMIŞ BİR KADRO VAR"

Sports Digitale canlı yayınında konuşan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Lig aşamasındaki 1-0'lık galibiyette de yayın yapmıştık, benzer oldu. O günkü Liverpool ile bugünkü arasında fark yok. Bu tempoyla maçı bitirmek kolay olmuyor. Mesela Abdülkerim Bardakcı'nın arka adalesine 87'nci dakikada kramp girdi ama hemen oyuna devam etti. Niye? '1 dakika daha fazla uzatma olsun benim yüzümden' diye düşünüyor. Galatasaray'da özellikle devre arasından itibaren bugünler için yapılmış bir kadro var. Ligimiz buna hazırlamıyordu takımlarımızı. Şimdi Galatasaray'ın savunması ve kalecisi 186, 187, 190'larda.

Galatasaraylı futbolcular, galibieti taraftarıyla birlikte kutladı.

"HERHES TORREIRA KADAR KOŞTU"

Yedek kulüben de iyi olacak bu maçlarda. Sara çok yetenekli ama belli bir dakikadan sonra zorlanıyor. Torreira'yı hep konuştuk. Bugün belki konuşmayız çünkü bugün herkes Torreira kadar koştu, mücadele etti. Rotasyondan bahsedemeyiz Galatasaray'da, bu net. Icardi'nin büyük kariyeri var ama şu maçı kaldırabilir mi? Sane oynamadı, belki rövanşta oynayacak. Sane belki oynamak ister ama bir dakika Sane, orada Barış Alper var. Galatasaray'da yedek oyuncu mefhumu kalmadı. Oynayan grup belli.

Galatasaray, bu sezon İstanbul'da 2 defa karşılaştığı Liverpool'u 1-0'lık skorlarla devirdi.

"OKAN BURUK HATALARINDAN DÖNDÜ"

Galatasaray'ın hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde devam eden takım. Liverpool'un hedefi sadece burası. Burada pozisyon çıkaramadan, üstelik 1-0 gerideyken olması... Barış'ın 2-3 maçtır Şampiyonlar Ligi'nde 4-5 oyuncuya kart göstertmesi var. Böyle bir oyuncu rakibin dengesini bozuyor. Okan Buruk da geçmiş yıllarda yaptığı hatalardan döndü. Bunların olmadığını geçen sene anladı. Bu orta sahayla ancak Liverpool'u yenersin. Rövanşta orta sahadaki üçlünün kart sınırında olmadan çıkacak olması önemli.

"LIVERPOOL'UN YÜZDE 55'E 45 ŞANSI VAR"

Okan Buruk

Seyirci ve Liverpool'un presi tabii ki rövanş maçında etkileyecektir. Sonuçta 1-0 önemli skor. 0-0 olsaydı 'Yüzde 60'a 40 Liverpool'un şansı var' derdim. Şimdi 'Yüzde 55'e 45' diyorum. İngiltere deplasmanında tabii ki ibrenin Liverpool'dan yana olmasını beklerim."

