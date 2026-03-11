Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 1-0 mağlup oldukları Galatasaray'a karşı evlerindeki rövanş maçında daha iyi performans sergileyeceklerini söyledi.

Hollandalı teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KONSANTRE OLMAK VE İLETİŞİM KURMAK ZOR"

Çok zorlu bir atmosferde çok fazla gol pozisyonu ürettiklerini söyleye Slot, "Kötü bir deja vu diyebiliriz. Skor, üç ay önceki maçla aynı. Ama çok daha fazla gol atabileceğimiz bir maç oynadık. Çok fazla fırsat ürettik, çok fazla fırsatı kaçırdık. İlk 15 dakikada gerçekten çok iyiydik. Ama golü bulamadık. Burası çok zor bir stadyum. Hem rakip oyuncular hem de rakip teknik direktörler için. Konsantre olmak ve iletişim kurmak zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'a eylül ayında 1-0 yenildikleri maça benzer bir karşılaşma olduğunu aktaran Slot, "Maça aslında iyi başladık. Bir önceki maça göre de iyiydik. Bizim için 3-4 önemli an oldu. Bir tane neredeyse boş kale denebilecek pozisyon kaçırdık. Geçen seferki gibi golü bulamadık. Biz fırsat yakaladıktan 5 saniye sonra onlar pozisyon buldu ve tıpkı geçen maçtaki gibi golü attılar. Onlar pozisyon bulduğunda sanki son pozisyonları gibi değerlendirdiler. Bazen pozisyon buluyorsunuz, kaçtığınızda birçok pozisyon bulacak gibi hissediyorsunuz ama olmuyor. Bizim için işler 1-0 geriye düşünce daha da kötü oldu." diye konuştu.

"EVİMİZDE KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Arne Slot, 18 Mart Çarşamba günü sahalarında yapacakları rövanş maçını kazanacaklarına inandığını belirtti.

Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Slot, "Galatasaray'ın iyi oyuncuları var ve her zaman fırsat bulabilecek bir takım. Juventus'a 5 gol attılar. Bu da onların neler yapabileceğinin en önemli göstergesi. Bizim kaleciyle birebir kaldığımız pozisyonumuz oldu ama golü atamadık. Gol attıkları için Galatasaray'ı takdir ettiğim gibi savunmadaki başarılarından dolayı da onları tebrik etmem lazım. Kalecileri 1-0 öne geçtikten sonra önemli kurtarışlar yaptı. İkinci kez buradan 1-0 yenik ayrılıyoruz ama güzel taraf bir sonraki maçı evimizde oynamamız. Taraftarımız buradakine benzer bir atmosfer oluşturacaktır. Buradaki 2 maçta bizim için ters giden çok şey oldu. Evimizde normal koşullarda, taraftarımızın da desteğiyle galibiyet alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A FAUL VERMEYE YATKIN DAVRANDI"

Mücadelenin İspanyol hakemi Jesus Gil Manzano'nun bazı kararlarını eleştiren tecrübeli teknik adam, "Video Yardımcı Hakem (VAR) kararının doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ancak birçok korner ve frikikte hakem Galatasaray lehine karar verdi. Hakem, anında düdüğünü çalarak Galatasaray'a faul vermeye yatkın davrandı. Galatasaray'ın faul yaptığı pozisyonlarda o kadar düdük çalmaya istekli değildi." yorumunu yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇİNDE OLACAĞIZ"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, İngiliz temsilcisinin eski futbolcusu Jamie Carragher'ın eşleşme sonrasında Galatasaray'ı eleyeceklerine dair yaptığı yorumun hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Carragher bir yorumcu. Konumu itibarıyla güçlü fikirleri olması gerekiyor. O yüzden böyle söylemiştir. Ben, 'Şansımız şu kadar, bu kadar.' diyemem. Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunu biliyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bu akşamkinden daha iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Burada girdiğimiz kadar pozisyon oluşturursak golü atacağımıza inanıyorum. Galatasaray, iki maçta da bize gol atma kapasitesine sahip olduklarını gösterdi. Bunun için dikkatli olmalıyız. Önümüzdeki hafta çok büyük bir mücadele içinde olacağız. Anfield'da oynayacağımız için mutluyum."

Haberle İlgili Daha Fazlası