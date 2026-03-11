Hatay’da 6 Şubat 2023’teki depremde yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra annesinin kucağında çıkarılan 8 yaşındaki Hazal Güner, umre yapmak üzere ailesiyle birlikte uçakla yola çıktı.

Depremlerden etkilenen aileleri ziyareti sırasında Hazal Güner’in kutsal toprakları görme isteğinden etkilenen Mersin Valisi Atilla Toros, ailenin umre ziyaretini yapabilmesi için gerekli çalışmaları başlatmıştı.

Baba Rauf Güner, “Sayın Vali’miz ve eşi hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Kızımın hayalini gerçekleştirdiler. Allah onlardan razı olsun. Bizim için de çok heyecanlı ve çok mutlu bir an. Çok güzel hatıralarımız olacak inşallah” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası