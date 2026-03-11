Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 yendi. Karşılaşmayı tribünden takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, temsilcimizin çeyrek final ihtimalini değerlendirdi. Sarı-kırmızılı ekibin milli kalecisi Uğurcan Çakır'dan bu sözlere cevap geldi.

Galatasaray'ın konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yendiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, RAMS Park'tan ayrılırken dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"SIRADAKİ RAKİP GELSİN"

Sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'nde tur atlama ihtimali hakkında iddialı konuşan Hacıosmanoğlu, "O kesin. Sıradaki rakip gelsin" dedi. TFF Başkanı'nın bu sözleri Uğurcan Çakır'a soruldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu

"İYİ HAZIRLANDIK"

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum. Maça iyi hazırlanmıştık. Taraftara çok teşekkür etmek istiyorum, müthişlerdi yine. Önemli bir galibiyet ama bunu unutup, cumartesi günkü Başakşehir maçına hazırlanacağız. Çünkü ligde süre kısalıyor. İnşallah o maçta da galip gelip, Liverpool'a turu geçmek için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır, Liverpool karşısında başarılı bir performans sergiledi.

"MAÇLAR OYNANMADAN KAZANILMIYOR"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözlerinin hatırlatılması üzerine Çakır, "İnşallah, inşallah. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor ama temennisi güzel. İnşallah orada da turu geçen taraf biz oluruz. Dediğim gibi ilk önce Başakşehir maçına hazırlanacağız. Bir günlük iznimiz var, perşembe tekrar başlayacağız. İnşallah Başakşehir maçında da galip gelip, Liverpool'u düşüneceğiz" değerlendirmesini yaptı.

