Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, 50 bini aşkın taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 mağlup etti. İngiliz devi karşısında alınan galibiyetin ardından yapay zeka tahminleri güncellendi. Temsilcimizin çeyrek finale çıkma ihtimali yeniden hesaplandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 yenerek, 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekibin Mario Lemina'nın golüyle kazandığı tarihi galibiyetinin ardından yapay zekanın eşleşmeye ilişkin tahminleri güncellendi.

Galatasaray, bu sezon 2 defa karşılaştığı Liverpool'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Monte Carlo simülasyonuna göre; yapay zeka, karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın RAMS Park'ta galibiyet ihtimalini yüzde 44.38 olarak hesaplamıştı. Liverpool'un kazanma ihtimali yüzde 33.05, beraberlik ihtimali yüzde 22.56 olarak gösterilmişti. Galatasaray'ın tur atlama ihtimali ise yüzde 38 olarak analiz edilmişti.

ORANLAR DEĞİŞTİ

Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetinin ardından iki takımın 90 dakika sonunda çeyrek final ihtimalleri şöyle hesaplandı:

Galatasaray: Yüzde 46.1

Liverpool: Yüzde 31.2

Uzatmalara gitme ihtimali: Yüzde 22.7

Yapay zekaya göre; uzatma veya penaltılar sonucu tur ihtimalleri şöyle oluştu:

Galatasaray: Yüzde 11.4

Liverpool: Yüzde 11.3

Galatasaray ile Liverpool, 18 Mart'ta Anfield'da kozlarını paylaşacak.

ÇEYREK FİNAL İHTİMALLERİ

Güncellenen hesaplamalara göre; Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 57.5 olarak gösterildi. Liverpool'un çeyrek finale çıkma ihtimali ise yüzde 42.5 olarak hesaplandı.

