Galatasaray tarih yazdı! UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenmesinin ardından gözler UEFA ülke puanına çevrildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray evinde Liverpool'u 1-0'lık skorla devirdi.
GALİBİYET GOLÜ LEMINA'DAN
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina attı.
Victor Osimhen'in asist yaptığı golle kazanılan zaferin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİ
Türkiye, 51.475 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde:
1- İngiltere: 113.130
2- İtalya: 98.303
3- İspanya: 92.359
4- Almanya: 88.688
5- Fransa: 80.141
6- Portekiz: 69.266
7- Hollanda: 67.012
8- Belçika: 61.850
9- TÜRKİYE: 51.475
10- Çekya: 48.325
11- Yunanistan: 47.112
12- Polonya: 46.250