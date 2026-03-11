ABD’nin California eyaletinde dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna’nın Beverly Hills’teki malikanesine ateş açtığı iddia edilen zanlı hakkında “cinayete teşebbüs” dahil 14 ayrı ağır suçlama yöneltildi. Mahkeme, zanlının 1,8 milyon dolar kefaletle tutukluluğunun devamına karar verdi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna’nın ABD’nin California eyaletinde bulunan Beverly Hills’teki malikanesine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen yargı sürecinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

14 AĞIR SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre, 35 yaşındaki zanlı Ivanna Lisette Ortiz'e "cinayete teşebbüs" suçlamasının yanı sıra yarı otomatik silahla saldırıdan 10, içinde insanların bulunduğu konut veya araca ateş açmaktan ise 3 olmak üzere toplam 14 ağır suçlama yöneltildi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme, 1,8 milyon dolar kefaletle tutukluluk halinin devamına karar verdiği Ortiz hakkında, ayrıca sanatçı ve ailesine yönelik uzaklaştırma kararı çıkardı.

Zanlının, yöneltilen tüm suçlamalardan mahkum edilmesi durumunda ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, saldırı sırasında Rihanna ve eşi ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky'nin malikanenin bahçesindeki bir karavanda bulunduğunu, sanatçının çocukları, annesi ve evdeki çalışanların ise ana binada olduğunu ifade etti.

Rihanna'nın ABD'nin California eyaletindeki evine 8 Mart’ta ateş açıldığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilmişti. Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

