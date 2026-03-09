Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ABD’deki evinde istirahat ederken silahlı saldırı şoku yaşadı. Los Angeles’ın Beverly Hills bölgesinde bulunan malikaneye pazar günü kimliği henüz netleşmeyen bir kişi tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre olay, pazar günü saat 13.21 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri, evin giriş kapısının karşısında bulunan bir araçtan yaklaşık 10 el ateş edildiğini açıkladı.

EVİNE ATEŞ AÇILDI, BİR MERMİ İÇERİ GİRDİ

Saldırı sırasında evde olduğu öğrenilen Rihanna’nın yara almadığı belirtildi. Ancak mermilerden birinin malikanenin duvarını delerek içeri girdiği ifade edildi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 30 yaşındaki kadın bir şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Los Angeles Police Department tarafından yapılan açıklamada saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Los Angeles Times ve NBC4’ün polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde de soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Rihanna’nın temsilcileri ile yerel polis yetkilileri, olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

