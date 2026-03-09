İskoçya'nın Glasgow şehrinde bir elektronik sigara mağazasında başladığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek yakınındaki tarihi binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgedeki vatandaşlar hızla tahliye edildi. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

TARİHİ BİNANIN BAZI BÖLÜMLERİ ÇÖKTÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında çevrede bulunan vatandaşlar hızla bölgeden tahliye edildi. Görgü tanıkları, yangından hemen önce güçlü bir patlama sesi duyduklarını, ardından binadan yoğun dumanların yükseldiğini aktardı. Kısa sürede büyüyen alevler tarihi yapıyı sararken binanın bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü bildirildi.

Öte yandan yangının Glasgow Merkez Tren İstasyonunun yakınında çıkması sebebiyle, şehrin ana ulaşım noktalarından biri olan istasyon geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ancak tarihi binada büyük hasar meydana geldiği bildirildi. Yangının kesin nedeni henüz belirlenemezken, olaya ilişkin inceleme sürüyor.

