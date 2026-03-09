Orta Doğu’daki savaşın 10. gününde küresel gerilim giderek tırmanırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kim, ülkesinin nükleer silahlarının her an kullanıma hazır olduğunu belirterek ABD topraklarının tamamının Kuzey Kore’nin nükleer menzili içinde bulunduğunu söyledi.

Orta Doğu’yu ateş çemberine çeviren savaş 10. gününe girerken küresel gerilim de giderek tırmanıyor. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sürerken, Tahran yönetimi de misillemelerine devam ediyor. Bölgedeki çatışmaların şiddetlenmesi uluslararası tansiyonu artırırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan ABD’ye yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ülkesinin nükleer kapasitesine vurgu yapan Kim, Pyongyang yönetiminin nükleer silahlarını her an kullanıma hazır tuttuğunu ve ABD topraklarının tamamının Kuzey Kore'nin saldırı menzili içinde olduğunu savundu.

Küresel gerilim zirvede! Kimden Trumpa tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor

ABD’Yİ BU SÖZLERLE HEDEF ALDI

Kim Jong Un yaptığı açıklamada, nükleer silahların sürekli hazır durumda olduğunu vurgulayarak, “Nükleer düğme her zaman masamda. ABD’nin tüm toprakları nükleer saldırı menzilimiz içinde” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında Amerika kıtasındaki hedeflere önceden uyarı yapılmaksızın saldırabilecek kapasiteye sahip olduklarını iddia eden Kim, Kuzey Kore’nin ABD’deki herhangi bir noktayı vurabilecek gücü olduğunu savundu.

"DÜŞMANLARIMIZ BİTMEYEN BİR KORKU HİSSEDECEK"

“Düşmanlarının bitmeyen bir korku hissedeceğini” söyleyen Kim, bu sözlerinin bir tehdit değil, ABD’nin anlaması gereken bir gerçek olduğunu ileri sürdü.

Kuzey Kore liderinin bu açıklamaları, dünyada savaş geriliminin giderek arttığı ve nükleer caydırıcılık tartışmalarının yeniden alevlendiği bir döneme denk geldi. Uzmanlar ise Pyongyang ile Washington arasındaki nükleer tansiyonun yeniden yükselmesinin yalnızca Kore Yarımadası’nı değil, küresel güvenlik dengelerini de ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

