Isparta’da yer alan ‘kontrolsüz kavşak’ art arda yaşanan trafik kazaları ile endişelendiriyor. Ayda ortalama 15 kazanın meydana geldiği kavşak için önlem alınmasını isteyen mahalleli, sürekli kazalara şahit olduklarını söyledi.

Isparta'da Gölcük Caddesi ile 109'uncu Caddenin birleştiği kavşakta meydana gelen kazalar, mahalleliyi korkutmaya devam ediyor. Kavşakta neredeyse her gün kaza yaşandığını belirten mahalleli, acil önlem alınması için seslendi.

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, kavşakta neredeyse her gün kaza yaşandığını belirterek durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, kazalar nedeniyle ya sanayiye ya da hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Kazanın teğet geçmediği kavşak! Rutine dönüştü: Ayda 15 kez oluyor

“HER KAZADA İLK KOŞANLARDAN OLUYORUZ”

36 yaşındaki esnaf Fatih Sarı, şunları söyledi:

Buranın yoğunluğu artık eski gibi değil, 2 yıl önceki gibi değil. Yoğun olduğu için kazaların artışı da bundan kaynaklanıyor aslında. Bize maddi hasarla da yansıyor. Geçen kazada bir araç duvarıma çarptı ve işletmemde maddi hasar oluştu. 1 ay boyunca dükkanımız biraz sıkıntı yaşadı, eksper gelsin, bilmem ne olsun. Sonrasında psikolojik açıdan da sürekli etkileniyoruz. Her kazada biz ilk koşanlardan oluyoruz ve onları öyle görünce üzülüyoruz. Tabii ki, ister istemez çevredeki insanlar da psikolojik olarak etkileniyor.

"AYLIK ORTALAMA 15 KAZA OLUYOR”

İşletmeci Sarı, müşterilerinin de risk altında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Mesela müşterim içeride otururken, araba gelip duvara çarpıyor. Allah göstermesin, yoldan veya kaldırımdan geçen biri olursa ona da çarpabilir. Duvar olmasa müşterime çarpabilir. Bu yüzden ya bir güvenlik önlemi ya yolda ışık veya uyarı tabelası olsun. Yetkililerden bunu istiyoruz. Sadece müşterilerimiz yaralanmıyor aslında. Mesela müşteri pide yaptırıp gidiyor, giderken iki araba çarpışıyor. Müşterinin arabası da kazaya karışabiliyor. Bunları istemiyoruz. Aylık ortalama 15 kaza oluyor, bunlardan 5'i ağır, diğerleri hafif. En son pazar günü, 2 gün önce yaşandı.

