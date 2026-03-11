Galatasaray'ın Liverpool zaferine gölge düşürdü! Icardi'den tavırlı hareketler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yendiği maç sonrası Mauro Icardi'nin takımın kutlamalarına katılmaması, sosyal medyada paylaşım yapmaması ve stattan ilk ayrılan isim olması dikkat çekti.
- Mauro Icardi, takımın galibiyet sonrası yaşadığı sevinç kutlamalarına katılmadı.
- Arjantinli yıldız, maç sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmedi.
- Maçın ardından Icardi, stadyumu hızlı ve gergin bir şekilde ilk terk eden isim oldu.
- Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümü galibiyet sonrası sosyal medyadan paylaşım yaparken, Icardi herhangi bir paylaşımda bulunmadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Türkiye'nin sevince boğulduğu gecede Mauro Icardi'nin hareketleri ise galibiyete gölge düşürdü.
Galatasaray'dan Liverpool'a aynı tarife: Sarı kırmızılılar tek golle avantajı kaptı
GALİBİYET SEVİNCİNE KATILMADI
Sarı-kırmızılıların kritik galibiyeti sonrası takım sahada büyük sevinç yaşarken, Mauro Icardi kutlamalara katılmadı. Arjantinli yıldızın maç sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmediği görüldü.
PAYLAŞIM DA YAPMADI
Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümü galibiyet sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken, Icardi'nin herhangi bir paylaşımda bulunmaması da taraftarların gözünden kaçmadı.
STATTAN İLK AYRILAN İSİM OLDU
Maçın ardından Icardi'nin gergin olduğu görülürken, yıldız futbolcu stadı ilk terk eden isim oldu. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da çok konuşuldu.