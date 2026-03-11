Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yendiği maç sonrası Mauro Icardi'nin takımın kutlamalarına katılmaması, sosyal medyada paylaşım yapmaması ve stattan ilk ayrılan isim olması dikkat çekti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Türkiye'nin sevince boğulduğu gecede Mauro Icardi'nin hareketleri ise galibiyete gölge düşürdü.

GALİBİYET SEVİNCİNE KATILMADI

Sarı-kırmızılıların kritik galibiyeti sonrası takım sahada büyük sevinç yaşarken, Mauro Icardi kutlamalara katılmadı. Arjantinli yıldızın maç sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmediği görüldü.

Mauro Icardi, kritik mücadelede süre alamadı

PAYLAŞIM DA YAPMADI

Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümü galibiyet sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken, Icardi'nin herhangi bir paylaşımda bulunmaması da taraftarların gözünden kaçmadı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Mauro Icardi için transfer haberi: Menajerinden River Plate açıklaması

STATTAN İLK AYRILAN İSİM OLDU

Maçın ardından Icardi'nin gergin olduğu görülürken, yıldız futbolcu stadı ilk terk eden isim oldu. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da çok konuşuldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası