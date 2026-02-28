Mauro Icardi'nin Galatasaray kararını İtalyanlar duyurdu: Tek şartı var
Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan Mauro Icardi'nin akıbeti merak ediliyor. İtalyan basını, Arjantinli golcünün takımdaki geleceğine dair kararı verdiğini yazdı.
- Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arjantinli, maaşının fazla düşürülmemesi şartıyla Galatasaray'da devam etmek istiyor.
- 10 milyon euroluk maaşında yüksek oranda indirime gidilmesi, Icardi'yi bu düşünceden döndürecek tek neden olarak aktarılıyor.
- Icardi'nin, Galatasaray'da kalmaması durumunda İtalya'dan cazip bir teklifi kabul edeceği belirtiliyor.
- Yıldız ismin, ara transferde Juventus ile anlaşmanın eşiğine geldiği ancak daha sonra geri adım atıldığı iddia edildi.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. 33 yaşındaki yıldız için İtalya iddiaları sık sık gündeme gelirken; Arjantinli oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını verdiği konuşuluyor.
'MAAŞ" ŞARTI
Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; deneyimli oyuncu, Galatasaray'da devam etmek istiyor. Yıldız golcü, maaşının fazla düşürülmemesi şartıyla sarı-kırmızılılarla sözleşme yenilemeye sıcak bakıyor. Haberde, Icardi'yi bu düşünceden döndürecek tek nedenin yıllık 10 milyon euro garanti ücretinde yüksek oranda indirime gidilmesi olacağı aktarıldı.
"JUVENTUS'LA ANLAŞMANIN EŞĞİNE GELDİ"
Icardi'nin, Galatasaray'da kalmaması durumunda, İtalya'dan gelecek cazip bir teklifi kabul edeceği belirtildi. Yıldız golcünün, ara transferde Juventus ile anlaşmanın eşiğine geldiği ancak daha sonra geri adım atıldığı belirtildi.