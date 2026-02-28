Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan Mauro Icardi'nin akıbeti merak ediliyor. İtalyan basını, Arjantinli golcünün takımdaki geleceğine dair kararı verdiğini yazdı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. 33 yaşındaki yıldız için İtalya iddiaları sık sık gündeme gelirken; Arjantinli oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını verdiği konuşuluyor.

Mauro Icardi

'MAAŞ" ŞARTI

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; deneyimli oyuncu, Galatasaray'da devam etmek istiyor. Yıldız golcü, maaşının fazla düşürülmemesi şartıyla sarı-kırmızılılarla sözleşme yenilemeye sıcak bakıyor. Haberde, Icardi'yi bu düşünceden döndürecek tek nedenin yıllık 10 milyon euro garanti ücretinde yüksek oranda indirime gidilmesi olacağı aktarıldı.

Icardi, bu sezon çıktığı 36 maçta 15 gol attı ve 2 asist yaptı.

"JUVENTUS'LA ANLAŞMANIN EŞĞİNE GELDİ"

Icardi'nin, Galatasaray'da kalmaması durumunda, İtalya'dan gelecek cazip bir teklifi kabul edeceği belirtildi. Yıldız golcünün, ara transferde Juventus ile anlaşmanın eşiğine geldiği ancak daha sonra geri adım atıldığı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası