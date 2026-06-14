SPOR SERVİSİ
Galatasaray'da sürpriz görüşme: Belçika'dan eski oyuncusunu istiyor
Galatasaray'ın, altyapısından yetişen ve Temmuz 2024'ten bu yana Belçika temsilcisi Westerlo'da forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emin Bayram'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Özetle DinleGalatasaray'da sürpriz görüşme: Belçika'dan eski o...
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray'ın, yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralının da etkisiyle, altyapısından yetişen ve şu anda Belçika'da forma giyen Emin Bayram'ı transfer gündemine aldığı iddia edildi.
- Emin Bayram'ı kadrosuna katmak için harekete geçen Galatasaray, eski oyuncusunun transfer şartlarını sordu. İki kulüp arasında temasların devam ettiği aktarıldı.
- Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcu, Westerlo'da geçtiğimiz sezonda 39 maça çıktı ve 3412 dakika sahada kaldı.
- Emin Bayram, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
0:00 0:00
1x
Sarı-kırmızılıların, yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralının da etkisiyle altyapısından yetişen ve şu anda Belçika'da Westerlo adına mücadele eden Emin Bayram'ı transfer gündemine aldığı iddia edildi.
GALATASARAY'DAN EMİN BAYRAM HAMLESİ
Voetbalkrant'ta yer alan habere göre; Galatasaray, eski oyuncusu Emin Bayram'ı kadrosuna katmak için harekete geçti ve transferin şartlarını sordu. İki kulüp arasında transfer için temasların devam ettiği aktarıldı.
WESTERLE PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Emin Bayram, Westerlo'da geçtiğimiz sezonda 39 maça çıktı. 3412 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcu, başarılı savunma performansının yanı sıra 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
ÖNERİLEN HABERLER
KÖŞE YAZILARI
Unutulmayan görüntü: Havalimanında yattı, kulüpsüz kaldı!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR