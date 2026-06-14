Galatasaray'ın, altyapısından yetişen ve Temmuz 2024'ten bu yana Belçika temsilcisi Westerlo'da forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emin Bayram'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralının da etkisiyle altyapısından yetişen ve şu anda Belçika'da Westerlo adına mücadele eden Emin Bayram'ı transfer gündemine aldığı iddia edildi.

GALATASARAY'DAN EMİN BAYRAM HAMLESİ

Voetbalkrant'ta yer alan habere göre; Galatasaray, eski oyuncusu Emin Bayram'ı kadrosuna katmak için harekete geçti ve transferin şartlarını sordu. İki kulüp arasında transfer için temasların devam ettiği aktarıldı.

Emin Bayram'ın, Westerlo ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

WESTERLE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Emin Bayram, Westerlo'da geçtiğimiz sezonda 39 maça çıktı. 3412 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcu, başarılı savunma performansının yanı sıra 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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