Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar, 2026 Haziran’ını son yılların en ölümcül haziranlarından biri hâline getirdi. Ayın son haftasında 10 bini aşkın fazla ölüm kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu.

Temmuz ayını geride bıraktığımız şu günlerde Avrupa’da rekor kıran hava sıcaklıklarıyla ilgili değerlendirme yapan EuroMOMO (Avrupa Mortalite İzleme Ağı), 2026 Haziran’ının son yılların en ölümcül haziranlarından biri olduğunu ortaya koydu. EuroMOMO verilerine göre ayın son haftasında Avrupa’da 10 bini aşkın fazla ölüm kaydedildi.

Uzmanlar, 2023, 2024 ve 2025’in haziran aylarında benzer büyüklükte bir ölüm artışı görülmediğine dikkat çekiyor. 2026’daki sıcak hava dalgası, Avrupa’da yaz mevsimi henüz başlamadan rekor düzeyde can kaybına yol açtı. Bu durum, sıcak hava dalgalarının daha erken başladığını ve etkisinin arttığını gösteren önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Bu ölümlerin 9 binden fazlası 65 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası