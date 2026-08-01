Türkiye’nin Bulgaristan karasularında gerçekleştirilecek petrol ve doğal gaz aramalarında yer alacağı ortaklığın detayları belli oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Bulgaristan’ın Karadeniz’deki ‘Khan Tervel Blok 1-26’ sahasında petrol ve doğal gaz arama ruhsatına yüzde 33 ortak oldu.

TPAO, geçtiğimiz 18 Şubat’ta Bulgaristan münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Khan Tervel Blok 1-26 sahasında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı kapsamında Shell’in operatörlüğünü üstlendiği arama çalışmalarına ortak olduğunu duyurmuştu.

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, dün aldığı kararla Shell’in Khan Tervel Blok 1-26 sahasındaki petrol ve doğal gaz arama ruhsatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin yüzde 33’ünü devretmesine izin verdi. Böylece, arama faaliyetlerine katılan yeni ruhsat sahibi Türkiye Petrolleri oldu.

SAKARYA GAZ SAHASINA YAKIN

Kısmi devrin ardından sahayla ilgili ortaklık yapısı yüzde 42 Shell, yüzde 33 Türkiye Petrolleri ve yüzde 25 OMV olacak biçimde şekillendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 18 Şubat 2026’da imzalanan anlaşmaya refakat etmiş ve anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bakan Bayraktar, söz konusu sahanın 3 bin 800 kilometrekareden biraz daha fazla olduğuna işaret ederek, “Bu saha, bizim Sakarya gaz sahamıza oldukça yakın bir mesafede diyebileceğimiz bir alan. Bulgaristan’ın bu münhasır ekonomik bölgesindeki, deniz yetki alanındaki sahada Shell’le ortak bir şekilde sismik faaliyet ve sonrasında belki önümüzdeki yıl inşallah burada da bir arama kuyusuyla, yaklaşık 5 yıllık bir lisansa sahip olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

BİR AB ÜLKESİ SULARINDA İLK PETROL ARAMA FAALİYETİ

Bu hamle, Türkiye’nin denizlerde elde ettiği derin deniz sondaj tecrübesini ve operasyonel kabiliyetini ilk kez Karadeniz’de sınır ötesine ve bir AB ülkesi sularına taşıması bakımından stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Türkiye; bu arama faaliyetlerinde yerli sondaj gemileri Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han ile de gövde gösterisi yapacak

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