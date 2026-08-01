2024 yerel seçiminden bu yana 36 CHP’li belediye başkanı yolsuzluktan gözaltına alındı. Bunların 28’i tutuklandı. Halktan aldığı desteği suiistimal eden isimlerin karıştığı yolsuzluk miktarının 200 milyar lirayı bulduğu hesap ediliyor.

Yolsuzluk operasyonuyla sarsılan CHP’li belediye sayısı her geçen gün artıyor. Şimdiye kadar aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 36 belediye başkanı tutuklandı. Bunlardan birçoğunun İmamoğlu’nun kurduğu ‘sistem’e çalıştığı tespit edildi. Vurgunun miktarı tam bilinmiyor. Ancak eldeki veriler, “200 milyara yakın” olduğunu gösteriyor. Son operasyon Etimesgut Belediyesine yapıldı. Savcılığa ifade veren bir müteahhit, belediyede ucu İstanbul’a ve eski CHP yönetimine uzanan “rüşvet ağı” kurulduğunu anlattı. F.K, belediye yöneticilerinin kendisinden ruhsat için 5 milyon dolar, Başkan Erdal Beşikçioğlu’nun da iki otobüs parası istediğini aktardı.

Örgütlü soygun! İmamoğlu belediyelerinin rüşvet hariç sadece kamu zararı 175 milyar

İşte CHP’li belediyeler ve yolsuzluğun tespit edilen boyutları:

TARİHİN EN BÜYÜĞÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu örgüt, cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarına imza attı. Sadece kaçak hafriyat sebebiyle 80 milyar liralık kamu zararı oluştu. Yatırım bahanesiyle yurt dışından güncel değerle 165 milyar lira kredi temin edildi. Ancak günümüzün parasıyla kredinin 53,5 milyar lirası İmamoğlu’nun kurduğu sisteme aktarıldı. Kamu, reklam ihalelerinden 985 milyon lira zarar ettirildi. İETT’den ihale alan bir iş adamı, örgüte toplamda 380 milyon lira rüşvet verdi. Müteahhitlerden inşaat projelerine onay karşılığı en az 400 milyon liraya yakın rüşvet alındı. 33 daire, 22 dükkân, 2 villa ve 2 arazi rüşvet olarak bedel ödemeden İmamoğlu’nun sistemine aktarıldı. İmamoğlu’nun 1,5 milyar lira değerindeki üç villayı, belediyeden hakkedişini alamayan iş adamından üçte bir fiyatına aldığı belirlendi. CHP il binası için 17 milyon liralık para toplandı. İmamoğlu, 2020-2023 yılları arasında 117 taşınmaz edindi. İmamoğlu’na eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eliyle 1,2 milyon liralık rüşvet verildiği tespit edildi.

Örgütlü soygun! İmamoğlu belediyelerinin rüşvet hariç sadece kamu zararı 175 milyar

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in boşandığı eşine 80 milyon lira ödediği ve bu parayı belediye ihalesi verilen iş adamlarından aldığı ortaya çıktı. Antalya’da 13 iş adamından 200 milyon liranın üzerinde rüşvet alındığı tespit edildi. Muhittin Böcek’in adaylık karşılığında CHP Genel Merkezine 50 ile 100 milyon lira arasında para gönderdiğini kendisi ve oğlu itiraf etti. Veli Ağbaba’ya da Özgür Özel’in isteği üzerine 1 milyon avro verdiğini söyledi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e 950 bin avroluk nakit parayı verdiğini anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi: Görevden alınan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve yakınındaki isimlerin 15,9 milyar liralık vurgun yaptığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tunç Soyer döneminde 281 milyon 173 bin 33 lira kamu zararı oluştuğu, 274 milyon 630 bin 3 lira yersiz ödeme yapıldığı, İZBETON AŞ’nin 973 milyon 263 bin 42 lira, mağdurların ise 41 milyon 935 bin 79 lira zarara uğratıldığı belirtildi.

Beşiktaş Belediyesi: Beşiktaş’ta 2021-2025 yılları arasında 1 milyar 170 milyon lira suç geliri elde edildiği belirlendi. Ekrem İmamoğlu tarafından aday yapılan Rıza Akpolat’ın esnaf ve iş adamlarına çökülerek rüşvet havuzu kurduğu, bununla lüks harcamaların yaptığı, sadece uçak biletleri ve konaklamalar için 100-120 milyon TL verildiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde 90 bin dolar (4,2 milyon lira) ve 5 bin avroya el konuldu.

Örgütlü soygun! İmamoğlu belediyelerinin rüşvet hariç sadece kamu zararı 175 milyar

TEK PROJEDEN 700 MİLYON LİRA

Bursa Nilüfer Belediyesi: Eski Belediye Başkanı Turgay Erdem’in milyonlarca lira rüşvet aldığı dosyaya yansıdı. Sadece 23 Nisan Mahallesi’ndeki bir projeden 700 milyon lira, Makro City Projesi’nden 600 milyon lira olmak üzere 1 milyar 300 milyon lira usulsüz emsal artışıyla vurgun yapıldığı belirlendi.

Üsküdar Belediyesi: Sinem Dedetaş yönetiminin ruhsat isteyen iş adamlarından baskıyla 361 milyon lira rüşvet aldığı kayıtlara geçti. Bir müteahhit, 860 bin dolar (günümüzün parasıyla 41 milyon lira) rüşveti CHP’li başkanın makam odasına bıraktığını söyledi.

Avcılar Belediyesi: Aziz İhsan Aktaş’a 600 milyon liranın üzerinde araç kiralama ihalesi verildiği görevden alınan belediye başkanı Utku Caner Çaykara’nın 5,5 milyon lira rüşvet aldığı kayıtlara yansıdı.

Büyükçekmece Belediyesi: 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği belirlendi. Bazı belediye personeline bu havuzdan gayrimenkul devredildiği tespit edildi.

Şişli Belediyesi: Şirketlere 1 milyar liraya yaklaşan fahiş imar para cezaları kesilip rüşvet karşılığı ceza miktarının düşürüldüğü belirlendi. Bu yolla milyonlarca lira vurgun yapıldığı öğrenildi.

Beylikdüzü Belediyesi: Bazı inşaat projelerinde imar ve ruhsat bedelleri üzerinden haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Yolsuzluk miktarının 45 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

Örgütlü soygun! İmamoğlu belediyelerinin rüşvet hariç sadece kamu zararı 175 milyar

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN SOYGUN

Manavgat Belediyesi: Belediye Başkanı baklava kutusunda rüşvet alırken yakalandı. İlçede 180 milyonluk yolsuzluk ağı kurulduğu deşifre oldu.

Buca Belediyesi: Paravan şirketler kullanılarak kamunun 17,5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Uşak Belediyesi: Pavyon işleten belediye başkanının çalışanlarının maaşını belediyeye ödettiği, kamunun bu yolla 17 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. Özgür Özel’in lüks aracının 7,7 milyon liraya Uşak Belediyesine ödetildiği tespit edildi.

Seyhan Belediyesi: Belediyeden ihale verilen Aziz İhsan Aktaş’ın hakedişine karşılık, İmamoğlu’nun sistemine aktarılmak üzere dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’a 1 milyon dolar rüşvet verdiği iddianameye yansıdı.

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Eşme Belediyesi: 30 milyonluk rüşvet ve 17 milyonluk para hareketi tespit edildi.

Bolu Belediyesi: Görevden alınan eski Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bir müteahhitten 2 milyon 500 bin lira aldığı belirtildi.

Bayrampaşa Belediyesi: Görevden alınan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun sadece bir iş adamından ruhsat karşılığı 3 milyon lira aldığı belirlendi.

Beyoğlu Belediyesi: İmamoğlu’nun sistemine para taşımak için görevlendirdiği İnan Güney’in döneminde 260 milyon lira kamu zararı oluşturulduğu tespit edildi.

Şile Belediyesi: Ekrem İmamoğlu’nun aday yaptığı Özgür Kabadayı’nın festival ihalesi verdiği firmadan 4 milyon lira rüşvet aldığı itirafçı beyanlarına yansıdı.

Çankaya Belediyesi: Geçen hafta tutuklanan eski Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Veli Ağbaba’ya 300 bin dolar (14,2 milyon lira) verdiğini söyledi.

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