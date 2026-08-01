Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, çocukluk çağında geçirilen ve yeterince tedavi edilmeyen beta mikrobu kaynaklı boğaz enfeksiyonlarının yıllar sonra ciddi kalp kapağı hastalıklarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Yozgat, beta mikrobunun sebep olduğu boğaz enfeksiyonunun ardından gelişebilen akut romatizmal ateşin, eklem ağrıları ve şişlikle başlayabildiğini, bazı çocuklarda ise kalp kapaklarında kalıcı hasara neden olabildiğini belirtti. Hastalığın erken dönemde uygun antibiyotik tedavisiyle kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Yozgat, tedavi edilmeyen vakalarda ilerleyen yaşlarda kalp kapağı ameliyatına kadar giden ciddi sonuçlar ortaya çıkabileceğini söyledi.

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