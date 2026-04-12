Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajı için görevlendirilen Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi, Somali açıklarında CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktı. Operasyonun 6 ila 9 ay sürmesi planlanıyor.

Türkiye’nin enerji filosunda yer alan Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi, yurt dışındaki ilk derin deniz sondaj görevine başlamak üzere Somali açıklarına hareket etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre gemi, 15 Şubat’ta Mersin Taşucu Limanı’ndan yola çıkarak 53 günlük seyir sonrası Somali’ye ulaştı. 10 Nisan’da Mogadişu Limanı’nda düzenlenen törenle karşılanan gemi, son hazırlıklarını tamamladıktan sonra Mogadişu Limanı’ndan ayrılarak sondajın yapılacağı CURAD-1 kuyusu bölgesine doğru ilerlemeye başladı.

Çağrı Bey CURAD-1 için yola çıktı! Tarihi sondajda hedef 7.500 metre

3 DESTEK GEMİSİ EŞLİK EDİYOR

Operasyon sürecinde Çağrı Bey’e Türkiye’nin enerji filosundan Altan destek gemisi, Korkut destek gemisi ve Sancar destek gemisi eşlik ediyor. Ayrıca güvenlik amacıyla TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra de bölgede görev yapıyor.

Geminin, yaklaşık 372 kilometre açıkta bulunan sondaj sahasına ulaşmasının ardından test çalışmalarına başlayacağı, ardından ana sondaj faaliyetlerine geçileceği bildirildi.

6-9 AY SÜRMESİ BEKLENİYOR

Yaklaşık 3 bin 495 metre su derinliğinde çalışacak olan geminin, deniz tabanının altına inerek toplamda 7 bin 500 metre derinliğe ulaşması hedefleniyor. Bu derinlikteki çalışmanın, CURAD-1 kuyusunu dünyanın en derin ikinci deniz kuyularından biri haline getirebileceği ifade ediliyor.

Operasyon kapsamında 4 bin metreye kadar inebilen su altı robotlarının da kullanılacağı, sondajın uygun hava şartlarında 6 ila 9 ay arasında tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Bakan Bayraktar, Somali'de büyük bir coşkuyla karşıladıkları Çağrı Bey sondaj gemisinin Mogadişu Limanı'ndan demir alarak görev yeri CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktığını belirtti.

Bakan Bayraktar, "İnşallah tarihimizin ilk yurt dışı derin deniz sondajına Bismillah diyerek başlayacağız. Çağrı Bey'i umutla bekleyen yüreklerin duasından aldığımız güçle sömürünün değil, kardeşliğin destanını yazmak, iki kardeş ülkenin ortak refahını inşa etmek ve enerjideki gücümüze güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

