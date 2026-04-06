Enerji filomuzun 228 metrelik devi Çağrı Bey, ilk yurt dışı görevi için Somali’de, 7 bin 500 metre derinlikte sondaj yapacak.

Yeşim Eraslan ANKARA - Türkiye’nin Afrika Boynuzu bölgesindeki istikrarlı rolü adım adım ilerlerken, bölgedeki en büyük stratejik ortağı Somali ile ilişkileri de her geçen gün derinleşiyor. Ankara bir taraftan Somali ordusunun yeniden yapılandırılmasına, terörle mücadelesine ve deniz sınırlarını korsanlığa karşı korumasına destek veriyor, diğer taraftan da bu ülkede sondaj çalışmalarına hazırlanıyor. Türkiye, cuma günü Çağrı Bey ile ilk kez yurt dışında derin deniz arama çalışmalarına başlayacak.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen “7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi” olarak adlandırılan Çağrı Bey, 228 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi, ayrıca 200 personele hayat alanı da sunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen yıl Dolmabahçe’den Somali’ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin 3 ayrı deniz blokunda 4.465 kilometrekarelik alanda topladığı 3 boyutlu sismik veriler, Ankara’da incelemeye alınmıştı. Sismik çalışmaların değerlendirilmesi ve yorumlanması neticesinde Mogadişu’ya yaklaşık 370 kilometre mesafede, toplamda 7.500 metreyi bulacak derinlikte bir lokasyonda sondaj kararı verildi.

ÇAĞRI BEY MOGADİŞU LİMANI’NDA

Yapılan değerlendirmelerin ardından 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere geçtiğimiz ay Somali’ye doğru yola çıktı. Kule yüksekliği sebebiyle seyrini Süveyş Kanalı üzerinden yapamayan Çağrı Bey, Akdeniz’i baştan sona geçti. Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu’na, oradan da Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu’na ulaşan Çağrı Bey, 45 günlük yolculuğun sonunda Mogadişu Limanı’na ulaştı. 180 personelin görev aldığı Çağrı Bey’in güvenliği ise Türk Donanmasına ait. Çağrı Bey’in güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra’dan oluşan donanma unsurları koruma sağlayacak.

12 bin metreye kadar sondaj yapabilen Çağrı Bey, bu hafta Somali’deki Curad-1 Kuyusunda sondaj çalışmalarına başlayacak. Çağrı Bey, Türkiye’nin enerji filosunun Oruç Reis’ten sonra yurt dışında görev yapan ilk sondaj gemisi olarak yerini alacak.



