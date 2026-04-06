Somali’de sondaj başlıyor! Oruç Reis veri topladı, Çağrı Bey kazacak
Enerji filomuzun 228 metrelik devi Çağrı Bey, ilk yurt dışı görevi için Somali’de, 7 bin 500 metre derinlikte sondaj yapacak.
- Türkiye, Somali ordusuna destek verirken aynı zamanda derin deniz sondaj çalışmalarına hazırlanıyor.
- Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin topladığı veriler sonucunda Mogadişu'ya yaklaşık 370 kilometre mesafede sondaj kararı alındı.
- 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere Somali'ye ulaştı.
- Çağrı Bey, 45 günlük bir yolculuğun ardından Mogadişu Limanı'na vardı ve bu hafta Curad-1 Kuyusu'nda sondaj çalışmalarına başlayacak.
- Çağrı Bey'in güvenliği, TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan Türk Donanması unsurları tarafından sağlanacak.
Yeşim Eraslan ANKARA - Türkiye’nin Afrika Boynuzu bölgesindeki istikrarlı rolü adım adım ilerlerken, bölgedeki en büyük stratejik ortağı Somali ile ilişkileri de her geçen gün derinleşiyor. Ankara bir taraftan Somali ordusunun yeniden yapılandırılmasına, terörle mücadelesine ve deniz sınırlarını korsanlığa karşı korumasına destek veriyor, diğer taraftan da bu ülkede sondaj çalışmalarına hazırlanıyor. Türkiye, cuma günü Çağrı Bey ile ilk kez yurt dışında derin deniz arama çalışmalarına başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen yıl Dolmabahçe’den Somali’ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin 3 ayrı deniz blokunda 4.465 kilometrekarelik alanda topladığı 3 boyutlu sismik veriler, Ankara’da incelemeye alınmıştı. Sismik çalışmaların değerlendirilmesi ve yorumlanması neticesinde Mogadişu’ya yaklaşık 370 kilometre mesafede, toplamda 7.500 metreyi bulacak derinlikte bir lokasyonda sondaj kararı verildi.
Çağrı Bey, Somali yolcusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeli haberler bekliyoruz
ÇAĞRI BEY MOGADİŞU LİMANI’NDA
Yapılan değerlendirmelerin ardından 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere geçtiğimiz ay Somali’ye doğru yola çıktı. Kule yüksekliği sebebiyle seyrini Süveyş Kanalı üzerinden yapamayan Çağrı Bey, Akdeniz’i baştan sona geçti. Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu’na, oradan da Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu’na ulaşan Çağrı Bey, 45 günlük yolculuğun sonunda Mogadişu Limanı’na ulaştı. 180 personelin görev aldığı Çağrı Bey’in güvenliği ise Türk Donanmasına ait. Çağrı Bey’in güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra’dan oluşan donanma unsurları koruma sağlayacak.
Oruç Reis, Somali'deki sismik çalışmalarını yarıladı! Bayraktar madencilik iş birliğinin müjdesini verdi
12 bin metreye kadar sondaj yapabilen Çağrı Bey, bu hafta Somali’deki Curad-1 Kuyusunda sondaj çalışmalarına başlayacak. Çağrı Bey, Türkiye’nin enerji filosunun Oruç Reis’ten sonra yurt dışında görev yapan ilk sondaj gemisi olarak yerini alacak.