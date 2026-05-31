Türk savunma sanayisi, jetlerine Kaş açıklarında alçak uçuş yaptıran Yunanistan’ı korkutuyor. İki ülkeyi kıyaslayan basın “Kuralları Türkler yazıyor. Özellikle KAAN tarihî eşik olacak” dedi.

Yunan basınında yer alan kapsamlı bir analiz, 2030 yılına yönelik Türkiye-Yunanistan hava gücü dengesini “Ege’de büyük hesaplaşma” başlığıyla ele aldı. Türkiye’nin gücünü itiraf etmekten de geri kalamadı. Yunan medyası, özellikle, Türkiye’nin savunma alanındaki yükselişini bölgesel denklemin en belirleyici unsuru olarak öne çıkardı.

Yunan medyasından OnAlert tarafından yayımlanan değerlendirmede, 2030’un iki ülkenin de en büyük modernizasyon hamlelerini tamamladığı kritik bir eşik yılı olacağı belirtilirken, özellikle Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı savunma sanayi ivmesinin “oyunun kurallarını yeniden yazan faktör” olduğu vurgulandı.

Yunan basını: Kuralları Türkler yazıyor

TÜRKİYE: NADİR BİR ÜLKE

Analizde Türkiye’nin yalnızca platform sayısı değil, aynı zamanda teknoloji üretme ve entegre savaş konsepti kurma kabiliyetiyle bölgesel üstünlüğünü güçlendirdiği ifade edildi. Yerli İHA-SİHA sistemleri, elektronik harp kapasitesi, radar ağları ve komuta-kontrol altyapısındaki ilerlemenin Ankara’yı 2030 projeksiyonunda “çok katmanlı savaş mimarisine sahip nadir ülkelerden biri” hâline getirdiği belirtildi.

KAAN: TARİHSEL BİR EŞİK

Analizde Türkiye’nin Eurofighter Typhoon ve millî muharip savaş uçağı KAAN ile birlikte hava gücünü sadece güncellemediği, aynı zamanda gelecek nesil hava savaşına geçiş yaptığı vurgulandı. Özellikle KAAN’ın 5. nesil savaş uçağı olarak Türkiye’nin bağımsız hava gücü hedefinde “tarihsel bir eşik” olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Son olarak analizde “Türkiye bu süreçte sadece modernize olan bir hava gücü değil, aynı zamanda kendi savaş doktrinini üreten ve sahaya entegre eden bir stratejik aktör olarak öne çıkıyor” denildi.

