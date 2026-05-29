Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarından taviz verilmeyeceğini yinelemesinin ardından, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias 'Biz küçük bir ülkeyiz, bütçemiz yeterli değil' diyerek Türkiye'nin ülkesini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin tavizsiz şekilde korunacağını yinelemesinin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ankara’yı "doğrudan askeri tehdit oluşturmakla" suçladı.

Atina’daki bir askeri hastanenin açılışında konuşan Dendias, Yunanistan'ın kısıtlı bütçesine atıfta bulunan Dendias, "Bayanlar ve beyefendiler, biz küçük bir ülkeyiz. Ulusal Savunma Bakanlığında önemli bir bütçemiz var ancak bu yeterli değil. Bir tehdit var ve bazen bunu unutursak, denizin öteki yakasındaki komşularımız bize bunu açıkça hatırlatıyor. İma bile etmiyorlar, doğrudan söylüyorlar" şeklinde konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan 'küçük ülkeyiz' itirafı! "Komşumuz bizi tehdit ederken ima bile etmiyor, doğrudan söylüyor"

BURNUMUZUN DİBİNDE İT DALAŞI: YUNAN JETLERİ ÇABUK ÇEKİLDİ

Yunanistan, Antalya’nın Kaş ilçesinin sadece 2 kilometre ilerisinde bulunan Meis Adası yakınlarında savaş uçakları ile alçak uçuş gerçekleştirerek yetki alanının dışına çıkmaya çalışmıştı.

"NATO ÖNCESİNDE GERGİNLİK İSTİYORLAR"

Türkiye Gazetesi'nde Yunanistan’ın Akdeniz’deki son tahrik hamlesini değerlendiren Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Meis Adası üzerindeki uçuşların, onların hava sahasında olması sebebiyle Türkiye açısından bir sorun teşkil etmediğini söyledi.

“Bizim kara sularımız Ege’de 6 mil, onu herhangi bir şekilde ihlal ederlerse işte o zaman sorun olur” diyen Karakuş, şunları söyledi:

"Onun için zaten devamlı surette etkin bir şekilde Yunan uçaklarına önleme yapıyoruz. ‘İt dalaşı’ denilen hava muharebeleri yapıyoruz. Amaçları 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde NATO ülkeleri arasında bir hır gür çıkarmak. Yakında çıkarılacak olan Mavi Vatan Yasası Yunanları müthiş rahatsız ediyor. Denizler havadan korunur. Hava kuvvetlerimiz ne kadar güçlü olursa o kadar iyidir."

"TSK'NIN ARKA BAHÇESİ"

Öte yandan Atina'nın provakasyonu karşı Türkiye tüm NATO ve Rus radarlarının gözü önünde, "birkaç yüz" kilometre menzilli yerli sistemlerini test ederek gövde gösterisi yaptı.

