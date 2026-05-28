Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını yasal olarak tescil altına alacak 'Mavi Vatan' yasa tasarısı hazırlığı, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı ayağa kaldırdı. Great Sea Interconnector' projesinin Ankara'nın askeri ve hukuki engeline takıldığını yazan İsrail'in ekonomi gazetesi Globes, ittifakın içine düştüğü çaresizliği deşifre etti.

Henüz taslak aşamasında olan "Mavi Vatan" yasası bu kez İsrail'i korkuttu. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef almak isteyen İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan'ın elektrik şebekelerini Avrupa'ya bağlamayı hedefleyen "Great Sea Interconnector" projesi, Ankara’nın tasarı aşamasında olan yasa hazırlığı engeline takıldı.

İsrail'in önde gelen ekonomi gazetesi Globes, yayımladığı geniş analizde, Türkiye’nin önümüzdeki ay yürürlüğe koymayı planladığı yasal düzenlemeler ve askeri caydırıcılığı ile milyarlarca dolarlık projeyi nasıl felç ettiğini deşifre etti.

"TÜRKİYE DOĞRUDAN ENGELLİYOR"

İsrail şebekesini Avrupa anakarasına bağlamayı amaçlayan 1.200 kilometrelik denizaltı elektrik kablosu hattının, Türkiye'nin egemenlik sahalarından geçmek zorunda olduğunu belirten Globes, projenin "Türkiye'den doğrudan bir engelle karşı karşıya" olduğunu yazdı. Analizde, "Yunanistan, Türklerin kabloları keseceği yönündeki tehditleri nedeniyle, doğrudan askeri bir çatışmadan çekinerek tek taraflı bir hamle yapmaktan kaçınmayı tercih ediyor." denildi.

MAVİ VATAN YASASI YENİ İTTİFAKIN KABUSU OLDU

Tel Aviv Üniversitesi ve Kudüs Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Türkiye uzmanı olan Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak İsrail basınında şunlar dile getirdi:

"Mavi Vatan'ın sınırlarını tek taraflı olarak belirleyecek tasarıyı destekliyorlar. Bu şekilde, Yunanistan'la yasal olarak mücadele edebilecekler. Bölgede bir kablo veya herhangi bir su altı altyapısının döşenmesi, onların bakış açısına göre Mavi Vatan'ın egemenliğinin ihlali olarak algılanıyor. Bunun Doğu Akdeniz'de bir gerginliğe yol açması beni şaşırtmaz."

ÜST DÜZEY YUNAN YETKİLİDEN İTİRAF: TÜRKLER İSTEDİKLERİNİ YAPIYOR

Globes gazetesine konuşan üst düzey bir Yunan yetkili ise Batı ve ABD desteğine rağmen Ankara'yı durduramadıklarını itiraf etti.

Girit ile Güney Kıbrıs arasındaki bölümün "Türk faktörü" nedeniyle büyük bir krize dönüştüğünü söyleyen yetkili şöyle konuştu:

"Amerikalılar projeyi her düzeyde destekliyor, ancak buna rağmen Trump ile Erdoğan arasında yakın bir ilişki olduğunu biliyoruz. Türkler istediklerini yapıyorlar."

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GERÇEĞİ

Ayrıca İsrail basını projenin önündeki en büyük engellerden birinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Ankara'nın ittifakı olduğuna da dikkat çekti. Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile adadaki Türk varlığını koruma altına aldığı hatırlatılırken, "Ankara KKTC'nin deniz yetki alanlarındaki haklarını da sonuna kadar savunacak" değerlendirmesine yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs'ı tek taraflı olarak görmezden gelmek de Türkiye'yi harekete geçirebilir, çünkü fiili devletin yerel polis dışında güvenlik gücü bulunmamakta ve koruyucusu Türkiye'dir."

İRAN TEHDİDİ ALTINDAKİ İSRAİL'İN ÇARESİZLİĞİ: ELEKTRİK SANTRALLERİ

İran ile tırmanan gerilimde İsrail’in enerji altyapısının açık bir hedef haline geleceği ifade edilerek, "İsrail elektrik şebekesi tek başına ayakta duruyor. Elektrik santrallerinin hasar görmesi gibi aşırı bir senaryoda komşularından elektrik satın almaya muhtaçlar" denildi.

