Altay yönetimi, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi ile 6 Haziran’da İzmir’de bir araya gelecek. 102 yıllık kulüp ile 66 yaşındaki iş adamı arasındaki görüşmede, İzmir temsilcisinin mevcut durumu ve siyah-beyazlı kulübün geleceğine dair konular ele alınacak.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay’da 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte efsane kulübün geleceğine yönelik hareketlilik yaşanıyor. 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen kongrede yönetime "şirketleşme yetkisi" verilmesine karşın henüz uygun bir yatırımcı bulunamadı. Beşiktaş'ın eski başkanı ve iş adamı Ahmet Nur Çebi’nin, Altay ile yeniden temas kurduğu konuşuluyor.

Ahmet Nur Çebi

ÇEBİ İLE GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Daha önce de adı İzmir temsilcisiyle anılan Ahmet Nur Çebi’nin, 6 Haziran’da İzmir’e gelerek, Altay Kulübü Başkanı Sinan Kanlı ile kritik bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Altay, TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonu 28 puanla 12'nci sırada tamamladı.

1 MİLTAR TL BORCU VAR

Tarafların daha önce de iletişim halinde olduğu öğrenilirken, bugüne kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir somut adım atılmadığı ifade edildi. İzmir kulübünün geçtiğimiz günlerde 1 milyar TL borcu olduğu açıklanmıştı.

