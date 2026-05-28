Osmaniye'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Demirezer'in önceki gece yaptığı 'vasiyet' paylaşımı yürek yaktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Demirezer bu sabah kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Demirezer, bayramın birinci günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından sabah saatlerinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Demirezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirip öldü, son paylaşımı kahretti: Vasiyetimdir...

SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Demirezer'in vefatından saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Paylaşımda, "Vasiyetimdir, eğer bir gün sabah siz uyanır ben uyanmazsam, hayattayken beni üzen, bir damla gözyaşıma sebep olan hiç kimse cenazeme gelmesin" ifadelerini kullandığı görüldü.

Kalp krizi geçirip öldü, son paylaşımı kahretti: Vasiyetimdir...

Haberle İlgili Daha Fazlası