ABD ile İran arasında yeniden yükselen savaş gerilimi küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden olurken, en büyük darbelerden birini altın aldı. Orta Doğu’dan gelen her yeni haber akışıyla yön değiştiren değerli metal, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını artırmasının ardından sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Güvenli liman olarak görülen altın, ilk etapta jeopolitik risklerle yükselişe geçse de sonrasında güçlenen dolar ve artan kar satışları nedeniyle sert geri çekildi.



ALTINDA DALGALANMA Gram altın haftaya 6 bin 627 liradan, ons altın ise 4.500 dolardan haftaya başlamıştı. Haftanın ilk bölümünde yatırımcıların güvenli liman talebi artınca fiyatlar yükselmişti. Gram altın 6 bin 760 liraya, ons altın da 4.580 dolara kadar çıkmıştı.

SATIŞ DALGASI HIZLANDI Ancak piyasalarda yön kısa sürede tersine döndü. ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırıları sonrası küresel yatırımcıların dolara yönelmesi, altın üzerinde sert baskı oluşturdu. Dolar endeksindeki yükseliş ve ABD tahvil faizlerindeki hareketlilikle birlikte değerli metallerde satış dalgası hızlandı.



ALTIN SON 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ Yaşanan sert geri çekilme sonrası gram altın spot piyasada 6 bin 444 liraya, ons altın da 4.366 dolara kadar geriledi. Böylece altın son 2 ayın en düşük seviyesini test etti.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TSİ 13.10 itibarıyla altının gram fiyatı 6.492 liradan, ons fiyatı ise 4.400 dolardan işlem görüyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI Uzmanlar, Orta Doğu’daki gelişmelerin önümüzdeki günlerde de altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edeceğini belirtirken, özellikle ABD’den gelecek açıklamalar ve İran’ın olası hamlelerinin piyasaların yönü açısından kritik olacağını ifade ediyor. Analistler ayrıca yüksek volatilite nedeniyle yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası